USA genehmigen Verkauf von Panzerabwehrraketen an Polen

Die US-Regierung hat den Verkauf von Panzerabwehrraketen im Wert von umgerechnet rund 662 Millionen Euro an Polen genehmigt.

Die Behörde für Verteidigungszusammenarbeit erklärte, der Verkauf der Raketen werde sowohl die Sicherheit Polens als auch die der Vereinigten Staaten verbessern. Warschau sei eine treibende Kraft für politische und wirtschaftliche Stabilität in Europa.

Das Land investiert 4,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Verteidigung und damit mehr als jedes andere NATO-Land.