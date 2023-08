Waleri Saluschni: 44 Geschosse auf ukrainisches Gebiet abgefeuert

Kiew, 30. August, AZERTAC

Bei neuen russischen Angriffen in der Ukraine sind nach Angaben aus Kiew mindestens sechs Zivilisten getötet und mehr als 15 weitere verletzt worden.

Wie Waleri Saluschni, Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte auf Telegram mitteilte, setzte die russische Armee Marschflugkörper, Drohnen und Artillerie ein. Betroffen seien mehrere Regionen im ganzen Land. Allein in Kiew und der umliegenden Region wurden laut Staatsanwaltschaft mindestens zwei Menschen getötet. Opfer habe es auch in den ukrainisch kontrollierten Gebieten der umkämpften Region Donezk im Osten des Landes gegeben. Die russische Armee habe in der vergangenen Nacht insgesamt 44 Geschosse auf ukrainisches Gebiet abgefeuert, sagte er.

Im Schwarzen Meer wurden nach russischen Angaben vier Schnellboote des ukrainischen Militärs zerstört. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht.