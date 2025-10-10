Weinernte in Deutschland besser als im Vorjahr - aber weiter unterdurchschnittlich

Baku, 10. Oktober, AZERTAC

Die Weinernte in Deutschland fällt in diesem Jahr voraussichtlich besser aus als 2024.

Wie AZERTAC unter Berufung auf Deutschlandfunk mitteilt, geht das aus einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamtes hervor.

Die absehbare Erntemenge liegt bei 8,2 Millionen Hektoliter Weinmost. Das ist fünf Prozent höher als 2024. Allerdings läge die aktuelle Ernte damit immer noch rund drei Prozent unter dem Durchschnitt der Jahre 2019 bis 2024.

Die Weinernte war im vergangenen Jahr aufgrund schlechter Wetterbedingungen wie Spätfrösten und hoher Niederschläge besonders niedrig ausgefallen, hieß es weiter.