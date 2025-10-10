Weinernte in Deutschland besser als im Vorjahr - aber weiter unterdurchschnittlich
Baku, 10. Oktober, AZERTAC
Die Weinernte in Deutschland fällt in diesem Jahr voraussichtlich besser aus als 2024.
Wie AZERTAC unter Berufung auf Deutschlandfunk mitteilt, geht das aus einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamtes hervor.
Die absehbare Erntemenge liegt bei 8,2 Millionen Hektoliter Weinmost. Das ist fünf Prozent höher als 2024. Allerdings läge die aktuelle Ernte damit immer noch rund drei Prozent unter dem Durchschnitt der Jahre 2019 bis 2024.
Die Weinernte war im vergangenen Jahr aufgrund schlechter Wetterbedingungen wie Spätfrösten und hoher Niederschläge besonders niedrig ausgefallen, hieß es weiter.
KONTAKT MIT DEM AUTOR
Weitere News der Rubrik
Aktueller Preis von Azeri Light
- [13:08]
Weltmarkt: Ölpreise sinken
- [11:27]
Junger aserbaidschanischer Boxer wird zum zweiten Mal Europameister
- 09.10.2025 [20:18]
UNO-Ziel für Beseitigung des Hungers bis 2030 kaum noch erreichbar
- 09.10.2025 [20:10]
Fintex-Forum Baku 2025 : Absichtserklärungen unterzeichnet
- 09.10.2025 [19:50]
Weitere 28 Familien sind ins Dorf Vengli im Bezirk Aghdara aufgebrochen
- 09.10.2025 [16:25]
Doppelt so viele Menschen leiden unter Hungersnot wie noch 2023
- 09.10.2025 [16:02]
Gold und Silber auf dem Weltmarkt billiger geworden
- 09.10.2025 [15:52]
Stockholm: Bekanntgabe des Literatur-Nobelpreises
- 09.10.2025 [15:47]
Großbrand in Los Angeles: Polizei nimmt mutmaßlichen Brandstifter fest
- 09.10.2025 [15:38]
Preis von Azeri Light kostet mehr als 70 US-Dollar
- 09.10.2025 [13:07]
Aktueller Ölpreis
- 09.10.2025 [11:56]
In Baku findet „Fintex Forum 2025“ statt
- 09.10.2025 [10:43]
9. Oktober 2025 – Welttag der Post
- 09.10.2025 [10:30]
Ganja: Abschlussfeier der 3. GUS-Spiele AKTUALISIERT
- 08.10.2025 [23:21]
Aserbaidschan und Oman gründen Fonds für Direktinvestitionen
- 08.10.2025 [20:21]
Rekordjagd: Aserbaidschan schließt GUS-Spiele mit 184 Medaillen ab
- 08.10.2025 [17:55]
Angriff auf Autokolonne des ecuadorianischen Präsidenten
- 08.10.2025 [16:59]
Nobelpreis für Chemie geht an drei Materialforscher
- 08.10.2025 [14:34]
Ölpreise an den Weltbörsen gestiegen
- 08.10.2025 [13:15]
Junta bombardiert Mahnwache – mindestens 24 Tote
- 08.10.2025 [13:09]
Goldpreis steigt auf mehr als 4000 Dollar je Feinunze
- 08.10.2025 [11:34]
Aktueller Preis Azeri Light in US-Dollar
- 08.10.2025 [10:48]
Aserbaidschans Para-Schütze ist Europameister
- 07.10.2025 [19:37]
Aserbaidschanischer Ringer gewinnt Goldmedaille bei den 3. GUS-Spielen
- 07.10.2025 [19:21]
Recep Tayyip Erdogan beendet seinen Besuch in Aserbaidschan
- 07.10.2025 [19:02]
Der Nobelpreis für Physik geht an drei Quantenforscher
- 07.10.2025 [17:25]
Aserbaidschanisches Fechtteam gewinnt Degen-Silber bei den 3. GUS-Spielen
- 07.10.2025 [17:16]
GUS-Spiele: Zwei aserbaidschanische Gymnastinnen erreichen das Finale
- 07.10.2025 [16:53]
Preis von Azeri Light kostet mehr als 70 US-Dollar
- 07.10.2025 [16:11]
Mitteilung des Pressedienstes des Präsidenten
- 07.10.2025 [13:36]