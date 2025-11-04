Wirbelsturm: Tote durch Taifun "Kalmaegi" auf den Philippinen
Baku, 4. November, AZERTAC
Der Taifun "Kalmaegi" hat auf den Philippinen schwere Schäden angerichtet.
Nach Angaben der Einsatzkräfte kamen mindestens 26 Menschen ums Leben. 400.000 Menschen waren bereits im Vorfeld aus gefährdeten Gebieten evakuiert worden. "Kalmaegi" zog mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 180 Kilometern pro Stunde und extremen Regenfällen über die Philippinen. Besonders betroffen war die Insel Cebu. Dort wurden ganze Ortschaften überflutet. In Videos ist zu sehen, wie sogar riesige Schiffscontainer von schlammigen Fluten mitgerissen werden.
Der Taifun soll am Donnerstag auch Vietnam erreichen. Das Land verzeichnete in den vergangenen Tagen bereits Rekordregenfälle und Überschwemmungen, mindestens 40 Menschen starben. Manche Hochwassergebiete sind seit Tagen von der Außenwelt abgeschnitten.
KONTAKT MIT DEM AUTOR
Weitere News der Rubrik
Im Prozess gegen Ruben Vardanyan Aussagen der Opfer angehört
- 04.11.2025 [22:04]
Wirbelsturm: Tote durch Taifun "Kalmaegi" auf den Philippinen
- 04.11.2025 [20:48]
UNO-Bericht: Erde steuert auf 2,8 Grad Erwärmung zu
- 04.11.2025 [20:41]
Uno-Chef Guterres verlangt mehr Einsatz im Kampf gegen Armut
- 04.11.2025 [18:13]
Shanghai Disney Resort plant viertes Themenhotel
- 04.11.2025 [16:45]
Gold und Silber sind auf dem Weltmarkt billiger geworden
- 04.11.2025 [16:19]
Jedes fünfte Kind wächst in Konfliktgebieten auf
- 04.11.2025 [15:47]
Peru bricht diplomatische Beziehungen zu Mexiko ab
- 04.11.2025 [14:18]
Mindestens sieben Tote bei Lawine auf Bergsteiger-Basislager im Himalaja
- 04.11.2025 [13:03]
Aserbaidschanischer Judoka gewinnt Bronze bei Veteran-WM 2025 in Paris
- 04.11.2025 [12:35]
Ölpreise geben nach
- 04.11.2025 [12:35]
Starbucks verkauft Mehrheit seines Chinageschäfts
- 04.11.2025 [12:26]
Preis von Azeri Light kostet mehr als 66 US-Dollar
- 04.11.2025 [11:42]
Italian RAI TV channel airs reportage about Azerbaijan
- 03.11.2025 [20:50]
Aserbaidschan und Rumänien intensivieren Zusammenarbeit im Medienbereich
- 03.11.2025 [18:12]
EU und Aserbaidschan erörtern Aussichten für Zusammenarbeit im Medienbereich
- 03.11.2025 [14:31]
Dreitägige Staatstrauer in Haiti nach „Melissa“
- 03.11.2025 [12:21]
Ölpreis an Börsen legt zu
- 03.11.2025 [11:14]
Mehrere Tote nach Erdbeben im Norden von Afghanistan
- 03.11.2025 [11:05]
Aliyar Aghayev für Spiel Slavia Prag-Arsenal beuaftragt
- 02.11.2025 [16:34]
Leyla Aliyeva nimmt an „EcoMind 2025“-Konferenz teil
- 02.11.2025 [15:52]
Aserbaidschanischer Wissenschaftler bei „BALTES 2025“ in Skopje
- 02.11.2025 [15:30]
Tag der Toten: Rund 1,5 Millionen Menschen bei Parade in Mexiko-Stadt
- 02.11.2025 [15:22]
Südtirol: Fünf deutsche Bergsteiger ums Leben gekommen
- 02.11.2025 [15:05]
Casablanca: Handball-Nachwuchs: Deutschlands U17-Auswahl ist Weltmeister
- 02.11.2025 [14:58]
Großes Ägyptisches Museum an den Pyramiden eröffnet
- 02.11.2025 [14:58]
Aserbaidschan: Erdbeben in Region Ismayilli
- 02.11.2025 [14:32]
Arsenal marschiert weiter - Dämpfer für ManUnited
- 01.11.2025 [22:34]
Jubiläumskonferenz des Verbandes aserbaidschanischer Mediziner in Augsburg
- 01.11.2025 [21:38]
Aserbaidschanische Region Ismayilli von Erdbeben erschüttert
- 01.11.2025 [20:40]
Eurasisches Jungunternehmenforum in Baku
- 01.11.2025 [20:23]
Aserbaidschanische Parlamentssprecherin zu Arbeitsbesuch in Ägypten
- 01.11.2025 [17:45]
Ukraine und Aserbaidschan vertiefen Zusammenarbeit im Gesundheitswesen
- 01.11.2025 [17:23]
China schickt jüngsten Astronauten zur Tiangong-Station
- 01.11.2025 [16:55]
In Goychay Granatapfelernte begonnen
- 01.11.2025 [16:33]
USA: Lebensmittelhilfen müssen weiter gezahlt werden
- 01.11.2025 [16:20]
Nach Hurrikan "Melissa": Jamaika will Feldlazarette einrichten
- 01.11.2025 [15:42]
Sudan lädt aserbaidschanische Unternehmen zu Investitionen ein
- 01.11.2025 [15:19]
Scheichulislam Allahschukur Paschazade trifft Papst Leo XIV. im Vatikan
- 01.11.2025 [13:17]
Preis von Azeri Light leicht gesunken
- 01.11.2025 [12:27]
Mikayil Jabbarov trifft Delegation der Industrie- und Handelskammer Istanbul
- 01.11.2025 [12:11]
Offizielle Eröffnung des ART Weekend Festivals im Heydar Aliyev Zentrum
- 01.11.2025 [10:52]
Aserbaidschan und Ukraine stärken Zusammenarbeit im Gesundheitswesen
- 31.10.2025 [20:25]
Aserbaidschan und Weltbank prüfen Zusammenarbeit
- 31.10.2025 [17:30]
Diplomaten besuchen Hakari-Bahnhof
- 31.10.2025 [17:14]
Aserbaidschans Verteidigungsminister besucht Kasachstan
- 31.10.2025 [16:07]