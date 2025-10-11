Zentralafrika: Zweite Runde der Parlamentswahl in Gabun
Baku, 11. Oktober, AZERTAC
In Gabun findet heute die zweite Runde der Parlamentswahlen statt.
In gut 80 von 145 Wahlkreisen steht die Vergabe der Mandate in dem zentralafrikanischen Land am Äquator noch aus. Die Partei des gabunischen Präsidenten Oligui hatte in der ersten Runde Ende September die meisten Sitze gewonnen. 2023 hatte Oligui den Ex-Staatschef, seinen Cousin Ali Bongo, bei einem Militärputsch gestürzt. Die Übergangsregierung versprach anschließend Schritte zurück zur Zivilherrschaft. Im April wurde der Putschist Oligui zum Sieger der Präsidentenwahl erklärt.
