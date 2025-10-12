Aserbaidschan präsentiert sein Kulturerbe auf internationaler Tourismusmesse in Bulgarien

Baku, 12. Oktober, AZERTAC

Die bulgarische Stadt Weliko Tarnowo war vom 8. bis 10. Oktober Gastgeberin der 20. Internationalen Messe „Kulturtourismus“.

Aserbaidschan wurde auf der Messe durch die Verwaltung des Staatlichen Schutzgebiets der Stadt Schuscha sowie durch die Botschaft des Landes in Bulgarien vertreten.

Im Rahmen der Veranstaltung wurden den Teilnehmern Broschüren und Informationsmaterialien in englischer Sprache präsentiert, die auf die historische und kulturelle Einzigartigkeit von Schuscha, das touristische Potenzial sowie die reiche Naturschönheit der Region hinwiesen. Die Besucher erhielten zudem Informationen über die touristischen Sehenswürdigkeiten von Schuscha sowie über die unter der Leitung des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev durchgeführten Wiederaufbau- und Restaurierungsarbeiten in der Stadt.

Am Stand der aserbaidschanischen Botschaft in Bulgarien wurden Beispiele der nationalen aserbaidschanischen Küche, traditionelle Souvenirs, Teppiche sowie Fotografien präsentiert, die die reiche Kultur, die jahrtausendealte Geschichte und die eindrucksvolle Natur des Landes widerspiegelten.

Am Rande der Veranstaltung traf die aserbaidschanische Delegation mit Daniel Panov, dem Bürgermeister von Weliko Tarnowo zusammen. Im Mittelpunkt des Gesprächs standen die Vertiefung der kulturellen und touristischen Beziehungen zwischen Schuscha und Weliko Tarnowo – zwei Partnerstädten –, die Durchführung gegenseitiger Besuche, gemeinsamer Kultur- und Tourismusveranstaltungen sowie der Austausch von Erfahrungen.