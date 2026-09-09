Aserbaidschan und Vietnam erörtern Windenergieprojekt mit 200 MW

Baku, 9. September, AZERTAC

Der aserbaidschanische Energieminister Parviz Schahbazov hat mit Tuan Pham, dem Vorstandsvorsitzenden des vietnamesischen Unternehmens ROX Energy Global, über die Umsetzung eines 200-MW-Windenergieprojekts in Aserbaidschan beraten.

Im Mittelpunkt standen die Auswahl geeigneter Standorte, die Erstellung einer Machbarkeitsstudie und Windmessungen. Zudem erörterten die Seiten ein mögliches Solarenergieprojekt in Nachtschiwan, das im Rahmen der „Green Energy Zone“ und mit Blick auf den Export grüner Energie entwickelt werden soll.

Besprochen wurden auch die Netzanbindung des Projekts sowie die geplante Stromverbindung zwischen Nachtschiwan und der Türkei. Dabei wurde die strategische Bedeutung der Infrastruktur für den Export von Strom aus Nachtschiwan in die Türkei hervorgehoben.