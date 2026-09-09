Aserbaidschan und Weltbank prüfen neue Projekte

Baku, 9. September, AZERTAC

Aserbaidschans Wirtschaftsminister Mikayil Jabbarov traf mit Rolande Pryce, Regionaldirektorin der Weltbank für den Südkaukasus, zusammen.

Im Mittelpunkt des Treffens standen der aktuelle Stand der Zusammenarbeit, laufende Projekte und neue Projektinitiativen. Jabbarov betonte die Bedeutung der Zusammenarbeit mit der Weltbank, insbesondere bei der Verbesserung des Zugangs kleiner und mittlerer Unternehmen zu Finanzmitteln sowie bei der Förderung von Wirtschaftswachstum und Diversifizierung.

Die gemeinsamen Initiativen sollen zur Entwicklung des Privatsektors und zu einem nachhaltigen Wirtschaftswachstum in Aserbaidschan beitragen. Zudem wurde hervorgehoben, dass das neue einheitliche Ländervertretungsmodell der Weltbankgruppe eine effizientere und besser koordinierte Zusammenarbeit ermöglichen werde.