Präsident: Freundschaft zwischen Aserbaidschan und Tadschikistan wird weiter vertieft

Baku, 9. September, AZERTAC

Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev betonte in einem Glückwunschschreiben an den Präsidenten Tadschikistans, Emomali Rahmon, anlässlich des 35. Jahrestags der staatlichen Unabhängigkeit Tadschikistans die wachsende Freundschaft und Brüderlichkeit zwischen beiden Ländern.

Der intensive hochrangige Dialog, regelmäßige Kontakte und die enge Zusammenarbeit trügen dazu bei, die Beziehungen weiter zu vertiefen und zu stärken. Aliyev zeigte sich überzeugt, dass die strategische Partnerschaft zwischen Aserbaidschan und Tadschikistan auf Grundlage gegenseitigen Vertrauens und gegenseitiger Unterstützung weiter ausgebaut werde.