Die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur

POLITIK

Präsident: Freundschaft zwischen Aserbaidschan und Tadschikistan wird weiter vertieft

Präsident: Freundschaft zwischen Aserbaidschan und Tadschikistan wird weiter vertieft

Baku, 9. September, AZERTAC

Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev betonte in einem Glückwunschschreiben an den Präsidenten Tadschikistans, Emomali Rahmon, anlässlich des 35. Jahrestags der staatlichen Unabhängigkeit Tadschikistans die wachsende Freundschaft und Brüderlichkeit zwischen beiden Ländern.

Der intensive hochrangige Dialog, regelmäßige Kontakte und die enge Zusammenarbeit trügen dazu bei, die Beziehungen weiter zu vertiefen und zu stärken. Aliyev zeigte sich überzeugt, dass die strategische Partnerschaft zwischen Aserbaidschan und Tadschikistan auf Grundlage gegenseitigen Vertrauens und gegenseitiger Unterstützung weiter ausgebaut werde.

Nachricht in sozialen Medien teilen

Folgen Sie uns auf Social

Weitere News der Rubrik

Runder Tisch zur Mobilisierung von Klimafinanzierung in Baku
  • 09.09.2026 [17:35]

Runder Tisch zur Mobilisierung von Klimafinanzierung in Baku

MAMA „Mother Nature“: Internationale Kunstausstellung in Madrid eröffnet
  • 09.09.2026 [15:22]

MAMA „Mother Nature“: Internationale Kunstausstellung in Madrid eröffnet

Jeyhun Bayramov: Zusammenarbeit zwischen COP29- und COP31-Präsidentschaft ist Beispiel regionaler Solidarität
  • 09.09.2026 [14:20]

Jeyhun Bayramov: Zusammenarbeit zwischen COP29- und COP31-Präsidentschaft ist Beispiel regionaler Solidarität

Aserbaidschanische Parlamentssprecherin trifft ständige Vertreter der OIC-Mitgliedstaaten in New York
  • 09.09.2026 [12:47]

Aserbaidschanische Parlamentssprecherin trifft ständige Vertreter der OIC-Mitgliedstaaten in New York

Aserbaidschanischer Botschafter überreicht Präsident der Türkei sein Beglaubigungsschreiben
  • 09.09.2026 [10:58]

Aserbaidschanischer Botschafter überreicht Präsident der Türkei sein Beglaubigungsschreiben

Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva veröffentlicht Beitrag zum Tod des Volkskünstlers Alexander Sharovsky
  • 09.09.2026 [10:30]

Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva veröffentlicht Beitrag zum Tod des Volkskünstlers Alexander Sharovsky

Mitglieder der Regierungsparteien Aserbaidschans und Chinas besuchen Ehrenallee und Märtyrerallee in Baku
  • 08.09.2026 [21:21]

Mitglieder der Regierungsparteien Aserbaidschans und Chinas besuchen Ehrenallee und Märtyrerallee in Baku

Aserbaidschan und Türkei wollen Zusammenarbeit in Klima- und Energiefragen ausbauen
  • 08.09.2026 [21:05]

Aserbaidschan und Türkei wollen Zusammenarbeit in Klima- und Energiefragen ausbauen

Stellvertretender Außenminister Aserbaidschans trifft US-Geschäftsträger in Armenien
  • 08.09.2026 [21:02]

Stellvertretender Außenminister Aserbaidschans trifft US-Geschäftsträger in Armenien

Aserbaidschan und Weltbank prüfen neue Projekte

  • [18:09]

Runder Tisch zur Mobilisierung von Klimafinanzierung in Baku

  • [17:35]

Asiens Hafenchefs und Logistikvertreter beraten in Baku über regionale Vernetzung

  • [17:27]

Aserbaidschan und Vietnam erörtern Windenergieprojekt mit 200 MW

  • [17:13]

Aserbaidschanische Para-Schwimmer erreichen erneut das EM-Finale

  • [16:19]

Aserbaidschan bleibt zweitgrößter Rohöllieferant Italiens

  • [15:31]

MAMA „Mother Nature“: Internationale Kunstausstellung in Madrid eröffnet

  • [15:22]

Präsident: Freundschaft zwischen Aserbaidschan und Tadschikistan wird weiter vertieft

  • [15:06]

Aserbaidschans Außenhandel erreicht im Januar–Juli 30 Milliarden US-Dollar

  • [14:59]

Aserbaidschans Außenminister: Klimawandel ist keine ferne Bedrohung mehr

  • [14:45]

9. September - Internationaler Tag zum Schutz der Bildung vor Angriffen

  • [14:40]

Jeyhun Bayramov: Zusammenarbeit zwischen COP29- und COP31-Präsidentschaft ist Beispiel regionaler Solidarität

  • [14:20]

Mukhtar Babayev: Klimakooperation heute schwieriger als vor zehn Jahren

  • [13:00]

Aserbaidschanische Parlamentssprecherin trifft ständige Vertreter der OIC-Mitgliedstaaten in New York

  • [12:47]

Gold- und Silberpreise gestiegen

  • [12:16]

Ölpreise an Börsen legen weiter zu

  • [11:36]

Aserbaidschanischer Botschafter überreicht Präsident der Türkei sein Beglaubigungsschreiben

  • [10:58]

Preis von Azeri Light kostet mehr als 108 US-Dollar

  • [10:52]

Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva veröffentlicht Beitrag zum Tod des Volkskünstlers Alexander Sharovsky

  • [10:30]

Regen in Baku - Fotos

  • 08.09.2026 [21:38]

Mitglieder der Regierungsparteien Aserbaidschans und Chinas besuchen Ehrenallee und Märtyrerallee in Baku

  • 08.09.2026 [21:21]

Aserbaidschan und Türkei wollen Zusammenarbeit in Klima- und Energiefragen ausbauen

  • 08.09.2026 [21:05]

Stellvertretender Außenminister Aserbaidschans trifft US-Geschäftsträger in Armenien

  • 08.09.2026 [21:02]

Aserbaidschan und Huawei Technologies erörtern Möglichkeiten für digitale und grüne Transformation

  • 08.09.2026 [20:21]

Aserbaidschan und Korea erörtern Perspektiven für Ausbau der bilateralen Beziehungen

  • 08.09.2026 [20:12]

Aserbaidschans Premierminister trifft Mitglied des Zentralkomitees der KP Chinas

  • 08.09.2026 [18:43]

Erste Sitzung der Aserbaidschanisch-Algerischen Gemeinsamen Kommission 2027

  • 08.09.2026 [18:05]

Aserbaidschanische Religionsvertreter aus der Türkei, Georgien und dem Irak besuchen Schuscha

  • 08.09.2026 [17:59]

Yves Leterme: Staatliche Stellen sollten neue Chancen nutzen

  • 08.09.2026 [17:55]

AZAL nimmt Flüge nach Dschidda wieder auf

  • 08.09.2026 [17:47]

Jens Nielsen: Digitale Infrastruktur ist für die Energiewende entscheidend

  • 08.09.2026 [17:42]

Fatma Varank: COP31 wird COP der Jugend

  • 08.09.2026 [17:35]

Präsident ernennt Vorsitzenden und Mitglieder des Medien- und Rundfunkrats

  • 08.09.2026 [17:33]

Aserbaidschan und Türkei vereinbaren engere Zusammenarbeit im Diasporabereich

  • 08.09.2026 [16:51]

Präsidentenbeauftragter: Staat unterstützt Beteiligung der Jugend an internationalen Klimaprozessen

  • 08.09.2026 [15:56]

BCAW26: Klimawandel verändert den Wasserstand des Kaspischen Meeres

  • 08.09.2026 [14:30]

Ismail Serageldin fordert effiziente Wassernutzung zum Schutz des Kaspischen Meeres

  • 08.09.2026 [13:46]

Aserbaidschan spielt weiterhin aktive Rolle bei globaler Umwelt- und Klimapolitik

  • 08.09.2026 [13:37]

Internationale Konferenz zu Sicherheit und Zusammenarbeit im Südkaukasus in Baku

  • 08.09.2026 [13:33]

Landwirtschaftsminister: Mehr als 180 Klimastationen geplant

  • 08.09.2026 [13:30]

Parlamentssprecherin stellt Aserbaidschans Erfahrungen bei internationalem Workshop vor

  • 08.09.2026 [12:54]

Zweiter Tag der Baku Climate Action Week 2026 begonnen

  • 08.09.2026 [12:47]

ANAMA: Seit Ende des Garabagh-Krieges 261.705 Minen und andere Sprengkörper entschärft

  • 08.09.2026 [12:44]

ANAMA: Minen gefährden auch Umwelt und Ökosysteme

  • 08.09.2026 [11:59]

Sadig Gurbanov: Regelmäßige Überwachung des Kaspischen Meeres erforderlich

  • 08.09.2026 [11:46]

Mukhtar Babayev: Landwirtschaft ist von herausragender Bedeutung, um negative Auswirkungen des Klimawandels zu verringern

  • 08.09.2026 [10:57]

Vier Menschen bei starkem Wind verletzt

  • 08.09.2026 [10:40]

Gold verbilligt sich, Silber wird teurer

  • 08.09.2026 [10:35]

Ölpreise an den Weltbörsen steigen weiter

  • 08.09.2026 [10:33]

Aserbaidschanisches Öl wird für 107 US-Dollar verkauft

  • 08.09.2026 [10:31]

BCAW 2026: Erneuerbare-Energie-Zertifikate stärken regionale Vernetzung

  • 07.09.2026 [21:42]

Aserbaidschan liefert mehr als 36 Tonnen Elektrotechnik in die Region Kiew

  • 07.09.2026 [21:10]

Aserbaidschanische Parlamentssprecherin zu Arbeitsbesuch in den USA

  • 07.09.2026 [20:31]

BCAW 2026: CO₂-Märkte sollen Klimafinanzierung vorantreiben

  • 07.09.2026 [20:17]

ANAMA: Mehr als 1.500 Minen und Blindgänger in einer Woche geräumt

  • 07.09.2026 [20:04]

Baku Climate Action Week: Grüne Energiewirtschaft im Fokus

  • 07.09.2026 [19:50]

Aserbaidschan und Pakistan beraten über Ausbau der Zusammenarbeit im Jugend- und Sportbereich

  • 07.09.2026 [19:40]

Aserbaidschanischer Springreiter belegt zweiten Platz bei Turnier in Belgien

  • 07.09.2026 [19:27]

Japan: Taifunausläufer überziehen Japan – Überschwemmungen, eine Tote

  • 07.09.2026 [18:13]

Himalaya: Zahl der Toten auf fast 1.400 gestiegen

  • 07.09.2026 [17:43]

Patricia Scotland: Aserbaidschan legte bei COP29 den Grundstein für den Erfolg

  • 07.09.2026 [17:00]

Geldbasis in Aserbaidschan gestiegen

  • 07.09.2026 [16:24]

Aserbaidschanische Freistilringer holen acht Medaillen in Russland

  • 07.09.2026 [16:09]

„Sabah“-Trainer: Teilnahme an Champions League kaum vorstellbar

  • 07.09.2026 [15:56]

Elektrifizierung soll bei COP31 zentrale Priorität haben

  • 07.09.2026 [15:54]

Aserbaidschanische Judokas kehren mit fünf Medaillen von EM zurück

  • 07.09.2026 [15:53]

AZERTAC wird internationaler Medienpartner der Agrarmesse „KazAgroFarm 2026“

  • 07.09.2026 [15:32]

Devisenreserven der Zentralbank erreichen Rekordstand

  • 07.09.2026 [14:59]

Ölpreis könnte auf 120 Dollar steigen

  • 07.09.2026 [14:30]

UN: Klimazusammenarbeit mit Aserbaidschan bringt konkrete Ergebnisse

  • 07.09.2026 [14:00]

Mitteilung des Pressedienstes des Präsidenten

  • 07.09.2026 [13:25]

Rashford-Einsatz gegen „Sabah“ fraglich

  • 07.09.2026 [13:20]

528 Unternehmen erhalten 633 Investitionsförderbescheinigungen

  • 07.09.2026 [12:40]

Rafiyev: Klimaprozess muss von Zusagen zu deren Umsetzung übergehen

  • 07.09.2026 [12:10]

Energieministers Schahbazov: Kein überstürzter Ausstieg aus fossilen Brennstoffen

  • 07.09.2026 [11:32]

Ölpreise an den Weltbörsen gestiegen

  • 07.09.2026 [10:43]

Gold- und Silberpreise gesunken

  • 07.09.2026 [10:32]

Nigar Arpadarai: Baku-Klimawoche wird zu wichtiger Plattform für globalen Klimaschutz

  • 07.09.2026 [10:29]

„Baku Climate Action Week 2026“ beginnt

  • 07.09.2026 [10:23]

Aserbaidschanische Kultur beim Festival der nationalen Minderheiten in Sokolov

  • 06.09.2026 [23:27]

In sozialen Netzwerken des Präsidenten Video über Besuch des Staatsoberhauptes in Seestreitkräften veröffentlicht VIDEO

  • 06.09.2026 [20:50]

Präsident Ilham Aliyev besucht aserbaidschanische Marine VIDEO

  • 06.09.2026 [16:40]

Neun Jahre seit dem Tod des weltbekannten Wissenschaftlers Lütfi Zade

  • 06.09.2026 [13:25]

Internationales Schachfestival in Guba eröffnet

  • 06.09.2026 [12:39]

Sieger des „IRONMAN 70.3“ in Baku ausgezeichnet

  • 06.09.2026 [12:15]

Aserbaidschanischer Judoka Suleyman Schukurov wird Europameister

  • 06.09.2026 [12:10]

Minenexplosion im Bezirk Agdam

  • 06.09.2026 [12:03]

Präsident: Gute Voraussetzungen für Ausbau der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Eswatini

  • 06.09.2026 [11:57]

Himbeerfestival in Göygöl mit Ausstellungen und Konzerten

  • 05.09.2026 [19:30]

Experte: SOZ wird zu wichtiger Plattform für neue Handelsrouten

  • 05.09.2026 [18:45]

Champions League: „Sabah“ trägt Heimspiele im Olympiastadion Baku aus

  • 05.09.2026 [17:45]

Aserbaidschan liefert erneut Erdölprodukte und Transitgüter nach Armenien

  • 05.09.2026 [17:00]

Sabah“ investiert zehn Millionen Manat in Nachwuchsfußball

  • 05.09.2026 [16:31]

Kroate Matej Jukić gewinnt „IRONMAN 70.3“ in Baku

  • 05.09.2026 [16:16]

Vierte Klimawoche der UN-Klimarahmenkonvention in Baku

  • 05.09.2026 [15:40]

9,2 Kilometer neue Straße in nur 37 Tagen gebaut

  • 05.09.2026 [15:27]

Aserbaidschan nominiert 17 Boxer für U15-Europameisterschaften

  • 05.09.2026 [14:40]

Hulusi Kılıç: Garabagh-Universität wird einen Platz unter den besten Hochschulen der Welt einnehmen

  • 05.09.2026 [13:50]

Aserbaidschan und Usbekistan vertiefen kulturelle Zusammenarbeit

  • 05.09.2026 [13:10]

Aserbaidschan stärkt seine Rolle als geoeconomische Drehscheibe Eurasiens

  • 05.09.2026 [12:30]