Asiens Hafenchefs und Logistikvertreter beraten in Baku über regionale Vernetzung

Baku, 9. September, AZERTAC

In Baku sind Vertreter von Häfen, Verkehr und Logistik aus verschiedenen asiatischen Ländern zu einer internationalen Konferenz im Rahmen der Konferenz über Interaktion und vertrauensbildende Maßnahmen in Asien (CICA) zusammengekommen.

Im Mittelpunkt standen die Rolle der Häfen für die regionale Vernetzung, die Stärkung der Zusammenarbeit sowie die Entwicklung von Verkehrs- und Logistikverbindungen. Rövschan Rustamow, Vorstandschef der Geschlossenen Aktiengesellschaft „Aserbaidschanische Eisenbahnen“ betonte die strategische Bedeutung Aserbaidschans als Verbindung zwischen Europa und Asien.

Die Kapazität des Baku-Hafens für den Containerumschlag soll von derzeit 150.000 auf 200.000 TEU bis Ende dieses Jahres und auf rund 300.000 TEU bis Ende 2027 steigen. Dies soll auch zur Erweiterung der Kapazitäten des Mittleren Korridors beitragen.

CICA-Generalsekretär Kairat Sarybay hob die Bedeutung der Häfen für eine effizientere Nutzung des Mittleren Korridors hervor. Bei der Konferenz wurden zudem die Integration von See-, Schienen- und Straßenverkehr sowie die Stärkung der Transportmöglichkeiten für Binnenstaaten erörtert.

Zum Abschluss verabschiedeten die Teilnehmer ein gemeinsames Dokument.