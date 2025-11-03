Dreitägige Staatstrauer in Haiti nach „Melissa“

Baku, 3. November, AZERTAC

Aufgrund der verheerenden Folgen des Hurrikans „Melissa“ hat Haitis Regierung drei Tage Staatstrauer ab dem heutigen Montag angeordnet . Infolge des Wirbelsturms kamen in dem Karibikstaat bei Überschwemmungen und Erdrutschen nach Angaben des Zivilschutzes mindestens 30 Menschen ums Leben. Für einige Regionen rief die Regierung aufgrund der Schäden für drei Monate den Notstand aus.

Der Hurrikan traf unter anderem auch Jamaika, Kuba und die Bahamas. In Jamaika zog der Hurrikan mit voller Wucht über den Inselstaat hinweg. Nach vorläufigen Behördenangaben kamen dort mindestens 28 Menschen ums Leben.

Zudem lägen Berichte über weitere mögliche Opfer vor, die noch überprüft werden müssten. Damit hat der Wirbelsturm, der vergangene Woche in mehreren Inselstaaten der Karibik wütete, mindestens 59 Menschen das Leben gekostet.

Jamaika plant Benefizkonzerte - Das jamaikanische Kulturministerium will mit Benefizkonzerten Geld für den Wiederaufbau sammeln. Unter dem Titel „I Love Jamaica“ sollen ab dem 14. November in Kingston, London, New York, Toronto und Südflorida Reggae-Musiker auftreten. Das Programm steht bisher nicht fest.

„Wie schon so oft zuvor wenden wir uns unserer Musik zu, unserer Reggae-Musik, die sich in Zeiten der Not und Bedrängnis nicht nur für Jamaikaner, sondern für die ganze Welt als heilender Balsam und Elixier erwiesen hat“, sagte Kulturministerin Olivia Grange.

„Melissa“ hatte Jamaika am Dienstag (Ortszeit) mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 295 Kilometern pro Stunde erreicht. Der Wirbelsturm war einer der stärksten Hurrikane im Atlantik seit Beginn der Aufzeichnungen. Die wuchtigen Böen brachten Häuser zum Einsturz, rissen Bäume und Strommasten um, hinzu kamen Überschwemmungen und Erdrutsche infolge des heftigen Regens.

Das Welternährungsprogramm (WFP) hat 5000 Lebensmittelpakete nach Jamaika geliefert, mit dem rund 15.000 Menschen eine Woche ernährt werden können. Doch ganze Gebiete sind weiterhin von der Außenwelt abgeschnitten. Umgeknickte Bäume und Masten versperren nach wie vor die Zugangswege für Hilfsgütertransporte. In den besonders übel getroffenen Gebieten im Südwesten Jamaikas haben die Menschen große Schwierigkeiten, an Lebensmittel und Wasser zu gelangen.

Zudem wurde ein Großteil der Ernte durch den Wirbelsturm vernichtet. Gesundheitsminister Christopher Tufton warnte vor Gesundheitsrisiken durch verdorbene Lebensmittel und verunreinigtes Wasser.