Die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur

WELT

Guinness-Rekord: Dieser Mann hat 2253 Namen

Guinness-Rekord: Dieser Mann hat 2253 Namen

Baku, 16. Oktober, AZERTAC

Als Laurence Gregory Watkins 1965 in einem Krankenhaus im neuseeländischen Auckland geboren wurde, war alles noch im Rahmen: Zwei Vornamen und einen Familiennamen gaben ihm seine Eltern mit auf den Lebensweg.

Doch im Jahr 1990 hatte der Neuseeländer eine Idee: Er beantragte eine Namensänderung – und gab sich bei der Auswahl der neuen Namen redlich Mühe: Der damalige Bibliotheksangestellte suchte sich Inspiration in Büchern und ließ sich von seinen Mitarbeitern in der City Library von Auckland beraten. Er übernahm lateinische, altenglische und Maori-Namen, bediente sich außerdem bei berühmten Persönlichkeiten. Dann beantragte er die Namensänderung .

In Neuseeland und anderen Commonwealth-Staaten geschieht dies qua „Deed Poll“. Dabei handelt es sich um eine einseitige, vom Antragsteller unterzeichnete und von Zeugen beglaubigte Erklärung. Laut Watkins wurde der Antrag zunächst von einem Bezirksgericht angenommen, dann jedoch vom Zentralregister abgelehnt. Erst die nächsthöhere gerichtliche Instanz habe die Namensänderung schließlich doch noch genehmigt.

„Mein Lieblingsname ist AZ2000“ - Seitdem braucht Watkins ungefähr 20 Minuten, um seinen aus 2253 Wörtern bestehenden Namen auszusprechen. Ein rekordverdächtiges Unterfangen, das vom Guinnessbuch der Rekorde mit einem Eintrag belohnt wurde. Seit 1992 hält der 60-Jährige den Weltrekord für den längsten Personennamen. Erst kürzlich wurde er von Guinness World Records (GWR) nach einer Neuklassifizierung wieder an ihn vergeben.

„Mein Lieblingsname ist AZ2000, was bedeutet, dass ich Namen von A bis Z habe und insgesamt 2000 Namen“, sagte Watkins dem GWR .

Doch der Rekord bereitete auch praktische Probleme: Bei seiner ersten Heirat im Jahr 1991 musste der Standesbeamte die ausführliche Liste vorab aufzeichnen: Während die Gäste mit einem Glas Champagner in der Hand durch den Saal schlenderten, lief die Aufnahme, bis endlich der Moment gekommen war, in dem Watkins „Ja, ich will“ sagen konnte.

Watkins war laut eigenen Angaben früher fasziniert von „Ripley’s Believe It or Not!“, einer Fernsehsendung, die außergewöhnliche Fakten über bemerkenswerte Menschen, Orte und Ereignisse auf der ganzen Welt präsentierte. Dieses Interesse habe sich bald auf das Guinness-Buch der Rekorde ausgeweitet, das er von vorne bis hinten durchgelesen habe.

„Ich war beeindruckt von diesen Rekordhaltern – dem schnellsten Mann der Welt, dem größten, dem stärksten. Menschen mit den längsten Haaren der Welt, den längsten Fingernägeln und so weiter“, sagte er dem US-Sender CNN .

Geburtsurkunde auf Reisen immer dabei

Sein vollständiger Name füllt nun sieben Seiten der Geburtsurkunde, sein ursprünglicher Reisepass benötigte sechs zusätzliche Seiten. Der neue Pass zeige allerdings nur seinen kürzeren Namen und verweise lediglich darauf, dass es weitere 2249 Zeichen gebe, sagte Watkins.

„Aber wenn ich reise, muss ich immer noch eine Kopie meiner Geburtsurkunde mitnehmen, falls jemand danach fragt.“ Viel Papierkram für ein wenig Ruhm.

Nachricht in sozialen Medien teilen

Folgen Sie uns auf Social

Weitere News der Rubrik

In Thüringen sollen 1,6 Millionen Bäume gepflanzt werden
  • 16.10.2025 [17:19]

In Thüringen sollen 1,6 Millionen Bäume gepflanzt werden

Lebensmittelkonzern Nestle will 16.000 Stellen abbauen
  • 16.10.2025 [16:35]

Lebensmittelkonzern Nestle will 16.000 Stellen abbauen

Indonesischer Vulkan spuckt zehn Kilometer hohe Aschesäule
  • 15.10.2025 [18:20]

Indonesischer Vulkan spuckt zehn Kilometer hohe Aschesäule

Unicef rechnet bereits 2025 mit 20 Prozent weniger Geld
  • 15.10.2025 [16:07]

Unicef rechnet bereits 2025 mit 20 Prozent weniger Geld

Vor der Küste Venezuelas: US-Armee beschießt erneut Boot mutmaßlicher Drogenschmuggler - Trump: Sechs Männer getötet
  • 15.10.2025 [15:55]

Vor der Küste Venezuelas: US-Armee beschießt erneut Boot mutmaßlicher Drogenschmuggler - Trump: Sechs Männer getötet

Künstliche Intelligenz: Kalifornien beschließt Regulierung von KI-Chatbots
  • 14.10.2025 [16:26]

Künstliche Intelligenz: Kalifornien beschließt Regulierung von KI-Chatbots

Frankreich: Ex-Präsident Sarkozy muss Haftstrafe am 21. Oktober antreten
  • 14.10.2025 [15:53]

Frankreich: Ex-Präsident Sarkozy muss Haftstrafe am 21. Oktober antreten

Mehr als 60 Tote bei Unwetter in Mexiko
  • 14.10.2025 [15:10]

Mehr als 60 Tote bei Unwetter in Mexiko

Washington: Jahrestagung von IWF und Weltbank beginnt
  • 13.10.2025 [20:45]

Washington: Jahrestagung von IWF und Weltbank beginnt

Baku veranstaltet Woche der italienischen Küche

  • [18:41]

Aserbaidschanische Armee hält Generalproben für Militärparade zum Siegestag ab

  • [18:08]

Aserbaidschan exportiert mehr als 330 Tausend Tonnen Methanol

  • [17:44]

La Liga: Bei welchem Top-Star Zidane "Gänsehaut" bekommt

  • [17:39]

Weltwetterorganisation meldet stärksten je gemessenen CO₂-Anstieg in der Atmosphäre

  • [17:36]

In Thüringen sollen 1,6 Millionen Bäume gepflanzt werden

  • [17:19]
Präsident von Aserbaidschan nimmt Beglaubigungsschreiben der neu ernannten Botschafterin Frankreichs entgegen VIDEO

Präsident von Aserbaidschan nimmt Beglaubigungsschreiben der neu ernannten Botschafterin Frankreichs entgegen VIDEO

Aserbaidschan und China führen gemeinsame robotergestützte Operation durch

  • [16:53]

Lebensmittelkonzern Nestle will 16.000 Stellen abbauen

  • [16:35]
Präsident Ilham Aliyev empfängt neuen ägyptischen Botschafter zur Übergabe seines Beglaubigungsschreibens VIDEO

Präsident Ilham Aliyev empfängt neuen ägyptischen Botschafter zur Übergabe seines Beglaubigungsschreibens VIDEO

Neue niederländische Botschafterin in Aserbaidschan überreicht Präsident Ilham Aliyev ihr Beglaubigungsschreiben VIDEO

Neue niederländische Botschafterin in Aserbaidschan überreicht Präsident Ilham Aliyev ihr Beglaubigungsschreiben VIDEO

Präsident Ilham Aliyev empfängt Exekutivdirektorin von UN-Habitat VIDEO

Präsident Ilham Aliyev empfängt Exekutivdirektorin von UN-Habitat VIDEO

Präsident Ilham Aliyev nimmt Beglaubigungsschreiben der neu ernannten Leiterin der Vertretung der Europäischen Union in unserem Land entgegen VIDEO

Präsident Ilham Aliyev nimmt Beglaubigungsschreiben der neu ernannten Leiterin der Vertretung der Europäischen Union in unserem Land entgegen VIDEO

Der Goldpreis steigt weiter

  • [15:03]

Ölpreis an Börsen zugelegt

  • [14:27]

Khankendi: 3. Nationales Städteforum Aserbaidschans setzt seine Arbeit mit Paneldiskussion fort

  • [12:38]
Naturjuwel von Astara – Dorf Sım VIDEO

Naturjuwel von Astara – Dorf Sım VIDEO

Ein Ort, an dem sich Natur und Kreativität vereinen – Latschin VIDEO

Ein Ort, an dem sich Natur und Kreativität vereinen – Latschin VIDEO

Preis von Azeri Light legt zu

  • [11:21]

Guinness-Rekord: Dieser Mann hat 2253 Namen

  • [11:15]

Aserbaidschan und Korea erörtern militärische Zusammenarbeit

  • 15.10.2025 [20:50]

Iranische Schiffe treffen in Aserbaidschan zur Teilnahme an der gemeinsamen Übung AZIREX-2025 ein

  • 15.10.2025 [20:42]

Soldaten der aserbaidschanischen Armee nehmen an der Übung „Eternity-2025“ teil

  • 15.10.2025 [20:31]

Aserbaidschan und Niederlande erörtern Themen von bilateraler und multilateraler Bedeutung

  • 15.10.2025 [20:11]

Ramil Hasan zum neuen Generalsekretär der TURKPA gewählt

  • 15.10.2025 [19:32]

Aserbaidschan und OSZE erörtern aktuellen Stand und Zukunftsaussichten der Zusammenarbeit

  • 15.10.2025 [19:14]

Präsident Ilham Aliyev: Entscheidung, 13. Tagung des Welt-Städteforums in Baku auszurichten, ist ein Zeichen für Aserbaidschans Beitrag zu internationalen Urbanisierungsprozessen

  • 15.10.2025 [18:58]

Aserbaidschans Präsident: Ausrichtung des 3. Nationalen Städteforums in Khankendi hat besondere Bedeutung

  • 15.10.2025 [18:49]

Präsident Ilham Aliyev: Stadtplanung ist vorrangige Richtung in nationaler Entwicklungsstrategie Aserbaidschans

  • 15.10.2025 [18:36]

Assistent des aserbaidschanischen Präsidenten trifft Berater des deutschen Bundeskanzlers

  • 15.10.2025 [18:31]

Indonesischer Vulkan spuckt zehn Kilometer hohe Aschesäule

  • 15.10.2025 [18:20]

Formel 1 passt Qualifyingmodus ab 2026 an

  • 15.10.2025 [17:48]
Präsident Ilham Aliyev empfängt OSZE-Delegation VIDEO

Präsident Ilham Aliyev empfängt OSZE-Delegation VIDEO

Messi mit zwei Assists in seinem "Wohnzimmer"

  • 15.10.2025 [17:27]

Gräfin Anna Divina Beatris: Leylas Arbeit hat mich besonders fasziniert

  • 15.10.2025 [17:21]

Aserbaidschan und Belarus unterzeichnen Kooperationsvereinbarungen

  • 15.10.2025 [16:20]

Unicef rechnet bereits 2025 mit 20 Prozent weniger Geld

  • 15.10.2025 [16:07]

Vor der Küste Venezuelas: US-Armee beschießt erneut Boot mutmaßlicher Drogenschmuggler - Trump: Sechs Männer getötet

  • 15.10.2025 [15:55]

3. Nationales Städteforum in Khankendi

  • 15.10.2025 [14:03]

In Baku findet Aserbaidschanisch–Belarusisches Wirtschaftsforum statt

  • 15.10.2025 [13:31]

Preis von Azeri Light fällt auf dem Weltmarkt um mehr als 3 %

  • 15.10.2025 [12:29]

In Berlin internationale Kunstausstellung „MAMA – Mother Nature“ eröffnet

  • 15.10.2025 [12:09]

Ölpreise an Börsen gesunken

  • 15.10.2025 [11:34]
Im Prozess gegen Ruben Vardanyan Aussagen Ruben Vardanyan wurden angehört VIDEO

Im Prozess gegen Ruben Vardanyan Aussagen Ruben Vardanyan wurden angehört VIDEO

Serbische Delegation besucht Aserbaidschan

  • 14.10.2025 [20:54]

Bevölkerungsstand: Amtliche Einwohnerzahl Aserbaidschans

  • 14.10.2025 [20:36]

COP29-Präsidentschaft stellt Aktualisierung der Roadmap „Von Baku nach Belém – 1,3 Billionen Dollar“ vor

  • 14.10.2025 [19:53]

Aserbaidschanische Schachnationalmannschaft der Männer gewinnt Silber bei der Europäischen Mannschaftsmeisterschaft in Georgien

  • 14.10.2025 [19:49]

Aserbaidschanische Armee führt Maßnahmen zur Umstellung auf den Herbst-Winter-Betriebsmodus durch

  • 14.10.2025 [19:30]

Vorsitzender des Amtes für Muslime im Kaukasus trifft Vertreter internationaler Organisationen in New York

  • 14.10.2025 [18:24]

Parlamentssprecher Aserbaidschans, Pakistans und der Türkei verabschieden Islamabader Erklärung

  • 14.10.2025 [18:15]

Aserbaidschanische, russische und iranische Amtsträger inspizieren Infrastruktur des Internationalen Nord-Süd- Verkehrskorridors

  • 14.10.2025 [17:39]

La Liga: FC Barcelona länger ohne Robert Lewandowski

  • 14.10.2025 [17:24]

FIFA: Historische Niederlage für Brasilien

  • 14.10.2025 [17:17]

Präsident Ilham Aliyev: Es ist erfreulich, wachsende Bedeutung der Ausstellung „Rebuild Karabakh” zu sehen

  • 14.10.2025 [17:05]

Chinas Außenhandel wächst um vier Prozent im laufenden Jahr

  • 14.10.2025 [16:55]

Präsident von Aserbaidschan: Karabach entwickelt sich zu einer nachhaltigen Region des 21. Jahrhunderts

  • 14.10.2025 [16:40]

Energieminister: Handel zwischen Aserbaidschan und Kasachstan im ersten Halbjahr mehr als vervierfacht

  • 14.10.2025 [16:32]

Künstliche Intelligenz: Kalifornien beschließt Regulierung von KI-Chatbots

  • 14.10.2025 [16:26]

Aserbaidschan und Kasachstan unterzeichnen Protokoll zur Handels- und Wirtschaftskooperation

  • 14.10.2025 [16:22]

Parlamentssprecher aus Aserbaidschan, Pakistan und der Türkei besuchen Pakistans Katastrophenschutzbehörde

  • 14.10.2025 [16:14]

Frankreich: Ex-Präsident Sarkozy muss Haftstrafe am 21. Oktober antreten

  • 14.10.2025 [15:53]

WM-Qualifikation: Deutschland schlägt Nord-Irland 1:0

  • 14.10.2025 [15:46]

Mehr als 60 Tote bei Unwetter in Mexiko

  • 14.10.2025 [15:10]

Präsident Pakistans empfängt Parlamentssprecher Aserbaidschans und der Türkei

  • 14.10.2025 [13:40]

Preis von Azeri Light gibt nach

  • 14.10.2025 [13:12]

Parlamentssprecherin Aserbaidschans trifft Vorsitzenden des pakistanischen Senats

  • 14.10.2025 [12:49]

Microsoft soll Preise für KI künstlich in die Höhe getrieben haben

  • 14.10.2025 [12:20]

Aserbaidschanische Judokas mit sieben Medaillen bei Lima Grand Prix 2025

  • 14.10.2025 [11:45]

Internationale Konferenz zum Thema „Beziehungen zwischen der Justiz und beiden anderen Staatsgewalten“ in Baku eröffnet

  • 14.10.2025 [11:36]

Aktueller Ölpreis

  • 14.10.2025 [10:56]
Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev nimmt am Nahost-Friedensgipfel teil AKTUALISIERT-7 VIDEO

Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev nimmt am Nahost-Friedensgipfel teil AKTUALISIERT-7 VIDEO

Washington: Jahrestagung von IWF und Weltbank beginnt

  • 13.10.2025 [20:45]
Gericht legt Befehle armenischer Militärführung zum Raketenbeschuss aserbaidschanischer Wohngebiete offen VIDEO

Gericht legt Befehle armenischer Militärführung zum Raketenbeschuss aserbaidschanischer Wohngebiete offen VIDEO

Schach-Mannschafts-EM: Aserbaidschanische Herrenmannschaft besiegt Ungarn am 7. Spieltag

  • 13.10.2025 [18:22]

Vorsitzender des Amtes für Muslime im Kaukasus trifft UN-Generalsekretär in New York

  • 13.10.2025 [18:03]

Baku: Vizepremier Aserbaidschans und Russlands treffen sich

  • 13.10.2025 [18:01]

BIP in Aserbaidschan steigt um 1,3 Prozent

  • 13.10.2025 [17:47]

Baku: Aserbaidschan, Russland und Iran beraten über Verkehr, Energie und Zoll

  • 13.10.2025 [17:42]

Expressversandvolumen in China übersteigt 150 Milliarden Pakete

  • 13.10.2025 [17:00]

Goldpreis auf dem Weltmarkt um bis zu 93 Dollar gestiegen

  • 13.10.2025 [16:48]

Präsident Ilham Aliyev zeichnet Eisenbahner Aserbaidschans aus

  • 13.10.2025 [16:33]

Aserbaidschan nimmt am turksprachigen Musikfestival in Kasachstan teil

  • 13.10.2025 [15:54]

Drei Wissenschaftler bekommen Wirtschaftsnobelpreis für Forschung zu technologischem Fortschritt und Wachstum

  • 13.10.2025 [14:37]

Islamabad ist Gastgeber des 3. trilateralen Treffens der Parlamentssprecher Aserbaidschans, Pakistans und der Türkei

  • 13.10.2025 [14:30]

Xi Jinping: Förderung der Entwicklung von Frauen ist gemeinsame Verantwortung internationaler Gemeinschaft

  • 13.10.2025 [13:20]

Mindestens 44 Tote nach Überschwemmungen in Mexiko

  • 13.10.2025 [12:53]

ANAMA: Vorige Woche mehr als 1500 Blindgänger gefunden und entschärft

  • 13.10.2025 [11:47]

Lima Grand Prix 2025: Aserbaidschanischer Judoka gewinnt Bronze

  • 13.10.2025 [11:36]

Ölpreis an Börsen zugelegt

  • 13.10.2025 [11:23]

Parlamentssprecherin Aserbaidschans zu Arbeitsbesuch in Pakistan

  • 13.10.2025 [11:21]

Verteidigungsministerium präsentiert Rückschau auf vergangene Woche

  • 13.10.2025 [10:39]

67. Jahrestagung der Internationalen Richtervereinigung beginnt iohre Arbeit in Baku

  • 12.10.2025 [22:19]

Präsident Aserbaidschans: Heute dient Internationale Richtervereinigung auch als Raum für internationalen Dialog und Zusammenarbeit

  • 12.10.2025 [22:13]

Präsident Ilham Aliyev: Moderne Herausforderungen verlangen flexible Justizsysteme und innovative Lösungsansätz

  • 12.10.2025 [22:12]

Aserbaidschanischer Präsident: Aufbau eines Rechtsstaates bleibt strategische Priorität unserer nationalen Politik

  • 12.10.2025 [22:11]

204. der Tennis-Weltrangliste: Monegasse Vacherot gewinnt überraschend ATP-Masters von Shanghai

  • 12.10.2025 [21:39]
Präsident Ilham Aliyev zu Arbeitsbesuch in Ägypten eingetroffen VIDEO

Präsident Ilham Aliyev zu Arbeitsbesuch in Ägypten eingetroffen VIDEO

Deutschland gibt eine Milliarde für Globalen Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose, Malaria

  • 12.10.2025 [17:33]

Gaza-Abkommen: Geisel-Freilassung soll spätestens morgen beginnen - Trump und Merz zu Zeremonie für Unterzeichnung erwartet

  • 12.10.2025 [17:24]