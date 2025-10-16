Guinness-Rekord: Dieser Mann hat 2253 Namen

Baku, 16. Oktober, AZERTAC

Als Laurence Gregory Watkins 1965 in einem Krankenhaus im neuseeländischen Auckland geboren wurde, war alles noch im Rahmen: Zwei Vornamen und einen Familiennamen gaben ihm seine Eltern mit auf den Lebensweg.

Doch im Jahr 1990 hatte der Neuseeländer eine Idee: Er beantragte eine Namensänderung – und gab sich bei der Auswahl der neuen Namen redlich Mühe: Der damalige Bibliotheksangestellte suchte sich Inspiration in Büchern und ließ sich von seinen Mitarbeitern in der City Library von Auckland beraten. Er übernahm lateinische, altenglische und Maori-Namen, bediente sich außerdem bei berühmten Persönlichkeiten. Dann beantragte er die Namensänderung .

In Neuseeland und anderen Commonwealth-Staaten geschieht dies qua „Deed Poll“. Dabei handelt es sich um eine einseitige, vom Antragsteller unterzeichnete und von Zeugen beglaubigte Erklärung. Laut Watkins wurde der Antrag zunächst von einem Bezirksgericht angenommen, dann jedoch vom Zentralregister abgelehnt. Erst die nächsthöhere gerichtliche Instanz habe die Namensänderung schließlich doch noch genehmigt.

„Mein Lieblingsname ist AZ2000“ - Seitdem braucht Watkins ungefähr 20 Minuten, um seinen aus 2253 Wörtern bestehenden Namen auszusprechen. Ein rekordverdächtiges Unterfangen, das vom Guinnessbuch der Rekorde mit einem Eintrag belohnt wurde. Seit 1992 hält der 60-Jährige den Weltrekord für den längsten Personennamen. Erst kürzlich wurde er von Guinness World Records (GWR) nach einer Neuklassifizierung wieder an ihn vergeben.

„Mein Lieblingsname ist AZ2000, was bedeutet, dass ich Namen von A bis Z habe und insgesamt 2000 Namen“, sagte Watkins dem GWR .

Doch der Rekord bereitete auch praktische Probleme: Bei seiner ersten Heirat im Jahr 1991 musste der Standesbeamte die ausführliche Liste vorab aufzeichnen: Während die Gäste mit einem Glas Champagner in der Hand durch den Saal schlenderten, lief die Aufnahme, bis endlich der Moment gekommen war, in dem Watkins „Ja, ich will“ sagen konnte.

Watkins war laut eigenen Angaben früher fasziniert von „Ripley’s Believe It or Not!“, einer Fernsehsendung, die außergewöhnliche Fakten über bemerkenswerte Menschen, Orte und Ereignisse auf der ganzen Welt präsentierte. Dieses Interesse habe sich bald auf das Guinness-Buch der Rekorde ausgeweitet, das er von vorne bis hinten durchgelesen habe.

„Ich war beeindruckt von diesen Rekordhaltern – dem schnellsten Mann der Welt, dem größten, dem stärksten. Menschen mit den längsten Haaren der Welt, den längsten Fingernägeln und so weiter“, sagte er dem US-Sender CNN .

Geburtsurkunde auf Reisen immer dabei

Sein vollständiger Name füllt nun sieben Seiten der Geburtsurkunde, sein ursprünglicher Reisepass benötigte sechs zusätzliche Seiten. Der neue Pass zeige allerdings nur seinen kürzeren Namen und verweise lediglich darauf, dass es weitere 2249 Zeichen gebe, sagte Watkins.

„Aber wenn ich reise, muss ich immer noch eine Kopie meiner Geburtsurkunde mitnehmen, falls jemand danach fragt.“ Viel Papierkram für ein wenig Ruhm.