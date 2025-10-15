Indonesischer Vulkan spuckt zehn Kilometer hohe Aschesäule

Baku, 15. Oktober, AZERTAC

Auf der indonesischen Insel Flores ist der Vulkan Lewotobi Laki-Laki zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit ausgebrochen. Nach einer Eruption am späten Dienstagabend brach er am frühen Mittwochmorgen erneut aus und schleuderte Vulkangestein zehn Kilometer in die Höhe, wie die Vulkanologiebehörde des südostasiatischen Landes mitteilte.

Die Behörden riefen die höchste Warnstufe aus. Berichte über Verletzte oder Sachschäden gab es zunächst keine. Die Behörden mahnten Anwohner und Touristen jedoch, den Vulkan zu meiden und sich auf mögliche Evakuierungen vorzubereiten.

Erster Flughafen stellt Betrieb ein - Der Leiter der Geologiebehörde, Muhammed Wafid, warnte vor Folgen für den Flugbetrieb: Vulkanasche aus dem Lewotobi Laki-Laki „könnte den Flughafenbetrieb und Flugrouten beeinträchtigen, wenn sie sich weiter ausbreitet“. Der regionale Flughafen der Stadt Maumere auf Flores stellte seinen Betrieb bereits ein.

Der Lewotobi Laki-Laki war in den vergangenen Monaten bereits mehrere Male ausgebrochen, zuletzt im September. Im Juli spuckte er eine 18 Kilometer hohe Aschewolke aus, woraufhin 24 Flüge am internationalen Flughafen der Ferieninsel Bali gestrichen wurden.

Indonesien liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, wo mehrere Erdplatten zusammenstoßen. Es kommt daher häufig zu Erdbeben und Vulkanausbrüchen. Die Insel Flores, eine der Kleinen Sundainseln, ist wegen ihrer Landschaften und Tauchreviere bei Touristen beliebt. Der 1584 Meter hohe Lewotobi Laki-Laki ist der Zwillingsvulkan des 1703 Meter hohen Lewotobi Perempuan. Die Gipfel der beiden Berge liegen etwa zwei Kilometer voneinander entfernt.