Jabrayil: Präsident Ilham Aliyev legt Grundstein für Stadtmoschee VIDEO

Jabrayil, 28. Oktober, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat am 28. Oktober den Grundstein für die Jabrayil Stadtmoschee gelegt.

Nariman Topchubashov, Direktor von „PMD Projects“, informierte den Präsidenten über das Projekt.

Die Moschee wird eine Fläche von über 1.530 Quadratmetern einnehmen und 615 Gläubigen gleichzeitig Platz bieten. Das zweistöckige Gebäude wird über getrennte Gebetsräume für Männer und Frauen verfügen. Darüber hinaus sind ein Gemeindesaal, ein Parkplatz und Pavillons vorgesehen. Die Höhe der Minarette wird 34,2 Meter, die der Kuppel 22,6 Meter betragen.

Vor der Besatzung verfügte der Bezirk Jabrayil über fünf Moscheen, mehr als 40 Pilgerstätten sowie über 20 historische und architektonische Denkmäler. Während der Besatzung zerstörten armenische Kräfte viele dieser historischen und religiösen Stätten.

Seit der Befreiung der aserbaidschanischen Gebiete führt der Staat umfangreiche Wiederaufbau- und Restaurierungsarbeiten in Karabach und Ost-Sangesur durch, darunter auch den Bau neuer religiöser und kultureller Monumente. Ein Beispiel dafür ist die 2017 im Dorf Jojug Marjanli errichtete Moschee, die nach dem Vorbild der Moschee von Schuscha gebaut wurde.