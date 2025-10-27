Karibik: Wirbelsturm "Melissa" nimmt vor Jamaika nochmals an Stärke zu
Baku, 27. Oktober, AZERTAC
In der Karibik hat der Wirbelsturm "Melissa" auf seinem Weg nach Jamaika noch einmal an Stärke zugenommen.
Das US-Hurrikanzentrum erklärte, "Melissa" werde voraussichtlich Windböen von bis zu 230 Kilometern pro Stunde mit sich bringen und sich zu einem Hurrikan der höchsten Stufe fünf entwickeln. Derzeit ist der Sturm noch in die Kategorie vier eingestuft.
Das Zentrum wies darauf hin, dass sich der Hurrikan langsamer als bei solchen Wirbelstürmen üblich bewege und seine Zerstörungskraft damit noch größer sein dürfte. Es warnte vor katastrophalen Folgen und rief die Menschen auf, sich in Sicherheit zu bringen.
Den Vorhersagen zufolge trifft der Wirbelsturm in der kommenden Nacht auf jamaikanisches Land. Ausläufer hatten in den vergangenen Tagen bereits in Haiti und der Dominikanischen Republik Zerstörungen angerichtet; es gab mehrere Tote.
