Karibik: Zahlreiche Todesopfer durch Hurrikan Melissa

Baku, 30. Oktober, AZERTAC

Durch den Hurrikan "Melissa", der als einer der schwersten je aufgezeichneten in der Karibik gilt, sind zahlreiche Menschen ums Leben gekommen.

In Haiti gab es nach Angaben der Behörden mindestens 23 Todesopfer. Viele Menschen würden angesichts der Überschwemmungen noch vermisst. Auf Jamaika kamen mindestens vier Menschen ums Leben. In der Dominikanischen Republik ist von einem Toten die Rede. Das Ausmaß der Schäden ist teils noch unklar, weil einige Gebiete nicht zugänglich sind. Der Hurrikan war heute früh über Kuba hinweggezogen. Laut Präsident Díaz-Canel entstanden "beträchtliche Schäden". Die Vereinten Nationen und erste Länder sagten bereits Hilfszahlungen für die betroffenen Länder zu. Derzeit bewegt sich "Melissa" in Richtung Bahamas.