Louvre-Einbruch: Fünf weitere Verdächtige festgenommen
Baku, 30. Oktober, AZERTAC
Im Zusammenhang mit dem Einbruch in den Louvre sind fünf weitere Verdächtige festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft in Paris teilte mit, darunter sei auch ein Hauptverdächtiger.
Nach Informationen des französischen Radiosenders RTL erfolgten die Festnahmen gestern Abend an verschiedenen Orten im Großraum Paris.
Zwei bereits am Samstag festgenommene Tatverdächtige haben inzwischen ein Teilgeständnis abgelegt. Die 34 und 39 Jahre alten Männer sind wegen Diebstählen justizbekannt.
Bei dem Einbruch in den Louvre am 19. Oktober wurden acht mit Diamanten und Edelsteinen verzierte Schmuckstücke der französischen Monarchie erbeutet. Von den Juwelen fehlt weiterhin jede Spur.
