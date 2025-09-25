Mingachevir – Wo man Schönheit, Seele und Energie des Kura-Flusses spürt VIDEO

Mingachevir, 25. September, AZERTAC

Die nächste Station der AZERTAC-Rubrik „Wenn ich ein Tourist wäre“ ist die Stadt Mingachevir/Mingätschewir – ein Ort, an dem man die Schönheit und Erhabenheit des Kura-Flusses mit allen Sinnen erleben kann.

Gelegen am Ufer des Kura, gilt Mingachevir – auch bekannt als die „Stadt der Lichter“ – als ein wahres Kleinod: sauber, grün, voller beeindruckender Panoramen und vor allem gesegnet mit einer erfrischenden Flusspromenade. Diese Gegend vereint die Ursprünglichkeit der Natur mit Abenteuerlust und wohltuender Ruhe.

Seit der Stadtgründung im Jahr 1948 lädt der Boulevard am Flussufer die Einwohner zur Erholung ein. Auf beiden Seiten des durch die Stadt fließenden Kura ziehen sich weitläufige Parks entlang – ein Fest für die Augen. Auf der rechten Seite liegt der etwa 15.000 Quadratmeter große „Sağ Sahil Parkı“ (Park am rechten Ufer), in dem sich vor allem Hotels, Pensionen und gastronomische Einrichtungen befinden. Auf der gegenüberliegenden Flussseite erwartet Besucher der großzügige, 34.400 Quadratmeter große „Sahil Parkı“ (Ufer-Park), der 2013 umfassend renoviert wurde und heute mit allem ausgestattet ist, was man für eine entspannte Auszeit braucht.

Ob zu Fuß oder mit dem Fahrrad – ein Spaziergang entlang des Boulevards wird zum Erlebnis. Die majestätische Aussicht auf den Fluss verzaubert jeden, und in den gemütlichen Restaurants können Gäste fangfrischen Fisch in bester Zubereitung genießen. Wer das Abenteuer sucht, kann den Kura mit Boot, Motorboot oder kleinen Schiffen erkunden – ein unvergessliches Erlebnis mit einzigartigen Eindrücken.

Nicht nur Einheimische, sondern auch zahlreiche Touristen erfreuen sich an den beiden Uferseiten. Direkt am Fluss liegt zudem das Olympische Trainings- und Sportzentrum „Kür“, das nach internationalen Standards modernisiert wurde. Hier werden regelmäßig nationale und internationale Ruderwettbewerbe ausgetragen – ein Highlight für Sportbegeisterte. Da der Fluss im Winter nicht zufriert, nutzen auch viele Athleten aus kälteren Ländern die Gelegenheit, hier zu trainieren.

Der Kura ist auch ein Paradies für Hobbyangler. Und wer lieber die Natur beobachtet, kann hier seltene oder durchziehende Vogelarten bestaunen – ein Hotspot für Vogelbeobachtung. Besonders beliebt ist es, Möwen zu füttern, die sich zahlreich über dem Wasser tummeln. Von der 185 Meter langen und 14 Meter breiten Autobrücke, die den Fluss überspannt, lässt sich dieses Naturpanorama in seiner ganzen Pracht überblicken.

Ein weiteres Muss für Besucher ist der Mingachevir-Stausee, den man im Volksmund liebevoll das „Meer von Mingachevir“ nennt. Rund um das Gewässer, zwischen grauen Felsformationen, finden sich auch Badestrände – ideal für entspannte Sommertage.

Kurz gesagt: Mingachevir ist ein perfektes Ziel für Ökotourismus, Familienurlaube und spannende Wasserabenteuer. Ein Ort, an dem Natur, Kultur und Erholung zu einem unvergesslichen Erlebnis verschmelzen.