Nordkorea hält Militärparade ab und führt neue Interkontinentalrakete vor

Nordkorea hat bei einer Militärparade eine neue Interkontinentalrakete präsentiert.

Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA bezeichnete sie als "stärkstes nuklear-strategisches Waffensystem" des Landes. Kim Jong Un hatte die erste große Militärparade seit zwei Jahren in der Hauptstadt Pjöngjang abgenommen. An der Parade anlässlich des 80. Jahrestages der Gründung der herrschenden Arbeiterpartei nahmen auch hochrangige Vertreter aus China, Russland und Vietnam teil.

Unter anderem traf Kim den Vize-Vorsitzenden des russischen Sicherheitsrates Medwedew. Medwedew habe den Einsatz nordkoreanischer Soldaten in der Ukraine gewürdigt, hieß es. Kim machte den Angaben zufolge deutlich, dass er die Zusammenarbeit mit Russland verstärken wolle.