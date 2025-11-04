Peru bricht diplomatische Beziehungen zu Mexiko ab

Baku, 4. November, AZERTAC

Die diplomatischen Verstimmungen zwischen Peru und Mexiko verschärfen sich weiter: Die peruanische Regierung kündigt an, die diplomatischen Beziehungen zu Mexiko abzubrechen.

Mit dem Schritt reagiert Peru darauf, dass die mexikanische Botschaft in Perus Hauptstadt Lima der früheren peruanischen Ministerpräsidentin Betssy Chávez Asyl gewährt hatte. Gegen sie wird wegen angeblicher Beihilfe zu einem versuchten Staatsstreich im Jahr 2022 ermittelt.

Mexiko habe sich immer wieder in die internen Angelegenheiten von Peru eingemischt, heißt es in einer Stellungnahme des peruanischen Außenministeriums. Chávez diplomatisches Asyl zu gewähren, sei ein unfreundlicher Akt und zeuge vom mangelnden Interesse der mexikanischen Regierung, ein gutes Verhältnis zwischen beiden Ländern zu pflegen.

Chávez gehörte als Kabinettschefin zur Regierung des ehemaligen peruanischen Präsidenten Pedro Castillo, der Ende 2022 nach einem Machtkampf mit dem Kongress des Amtes enthoben wurde.

Wegen des Vorwurfs eines versuchten Staatsstreichs sitzt er seitdem in Untersuchungshaft. Der ehemalige Dorfschullehrer wurde vor allem von Bauern und Indigenen unterstützt, die linke mexikanische Regierung gehört zu seinen Verbündeten.

Derzeit leben auch Castillos Frau und seine Kinder in Mexiko.