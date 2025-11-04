Peru bricht diplomatische Beziehungen zu Mexiko ab
Baku, 4. November, AZERTAC
Die diplomatischen Verstimmungen zwischen Peru und Mexiko verschärfen sich weiter: Die peruanische Regierung kündigt an, die diplomatischen Beziehungen zu Mexiko abzubrechen.
Mit dem Schritt reagiert Peru darauf, dass die mexikanische Botschaft in Perus Hauptstadt Lima der früheren peruanischen Ministerpräsidentin Betssy Chávez Asyl gewährt hatte. Gegen sie wird wegen angeblicher Beihilfe zu einem versuchten Staatsstreich im Jahr 2022 ermittelt.
Mexiko habe sich immer wieder in die internen Angelegenheiten von Peru eingemischt, heißt es in einer Stellungnahme des peruanischen Außenministeriums. Chávez diplomatisches Asyl zu gewähren, sei ein unfreundlicher Akt und zeuge vom mangelnden Interesse der mexikanischen Regierung, ein gutes Verhältnis zwischen beiden Ländern zu pflegen.
Chávez gehörte als Kabinettschefin zur Regierung des ehemaligen peruanischen Präsidenten Pedro Castillo, der Ende 2022 nach einem Machtkampf mit dem Kongress des Amtes enthoben wurde.
Wegen des Vorwurfs eines versuchten Staatsstreichs sitzt er seitdem in Untersuchungshaft. Der ehemalige Dorfschullehrer wurde vor allem von Bauern und Indigenen unterstützt, die linke mexikanische Regierung gehört zu seinen Verbündeten.
Derzeit leben auch Castillos Frau und seine Kinder in Mexiko.
KONTAKT MIT DEM AUTOR
Weitere News der Rubrik
Ölpreise geben nach
- [12:35]
Italian RAI TV channel airs reportage about Azerbaijan
- 03.11.2025 [20:50]
Aserbaidschan und Rumänien intensivieren Zusammenarbeit im Medienbereich
- 03.11.2025 [18:12]
EU und Aserbaidschan erörtern Aussichten für Zusammenarbeit im Medienbereich
- 03.11.2025 [14:31]
Dreitägige Staatstrauer in Haiti nach „Melissa“
- 03.11.2025 [12:21]
Ölpreis an Börsen legt zu
- 03.11.2025 [11:14]
Mehrere Tote nach Erdbeben im Norden von Afghanistan
- 03.11.2025 [11:05]
Aliyar Aghayev für Spiel Slavia Prag-Arsenal beuaftragt
- 02.11.2025 [16:34]
Leyla Aliyeva nimmt an „EcoMind 2025“-Konferenz teil
- 02.11.2025 [15:52]
Aserbaidschanischer Wissenschaftler bei „BALTES 2025“ in Skopje
- 02.11.2025 [15:30]
Tag der Toten: Rund 1,5 Millionen Menschen bei Parade in Mexiko-Stadt
- 02.11.2025 [15:22]
Südtirol: Fünf deutsche Bergsteiger ums Leben gekommen
- 02.11.2025 [15:05]
Casablanca: Handball-Nachwuchs: Deutschlands U17-Auswahl ist Weltmeister
- 02.11.2025 [14:58]
Großes Ägyptisches Museum an den Pyramiden eröffnet
- 02.11.2025 [14:58]
Aserbaidschan: Erdbeben in Region Ismayilli
- 02.11.2025 [14:32]
Arsenal marschiert weiter - Dämpfer für ManUnited
- 01.11.2025 [22:34]
Jubiläumskonferenz des Verbandes aserbaidschanischer Mediziner in Augsburg
- 01.11.2025 [21:38]
Aserbaidschanische Region Ismayilli von Erdbeben erschüttert
- 01.11.2025 [20:40]
Eurasisches Jungunternehmenforum in Baku
- 01.11.2025 [20:23]
Aserbaidschanische Parlamentssprecherin zu Arbeitsbesuch in Ägypten
- 01.11.2025 [17:45]
Ukraine und Aserbaidschan vertiefen Zusammenarbeit im Gesundheitswesen
- 01.11.2025 [17:23]
China schickt jüngsten Astronauten zur Tiangong-Station
- 01.11.2025 [16:55]
In Goychay Granatapfelernte begonnen
- 01.11.2025 [16:33]
USA: Lebensmittelhilfen müssen weiter gezahlt werden
- 01.11.2025 [16:20]
Nach Hurrikan "Melissa": Jamaika will Feldlazarette einrichten
- 01.11.2025 [15:42]
Sudan lädt aserbaidschanische Unternehmen zu Investitionen ein
- 01.11.2025 [15:19]
Scheichulislam Allahschukur Paschazade trifft Papst Leo XIV. im Vatikan
- 01.11.2025 [13:17]
Preis von Azeri Light leicht gesunken
- 01.11.2025 [12:27]
Mikayil Jabbarov trifft Delegation der Industrie- und Handelskammer Istanbul
- 01.11.2025 [12:11]
Offizielle Eröffnung des ART Weekend Festivals im Heydar Aliyev Zentrum
- 01.11.2025 [10:52]
Aserbaidschan und Ukraine stärken Zusammenarbeit im Gesundheitswesen
- 31.10.2025 [20:25]
Aserbaidschan und Weltbank prüfen Zusammenarbeit
- 31.10.2025 [17:30]
Diplomaten besuchen Hakari-Bahnhof
- 31.10.2025 [17:14]
Aserbaidschans Verteidigungsminister besucht Kasachstan
- 31.10.2025 [16:07]
Ex-Italien-Coach Spalletti übernimmt Juventus
- 31.10.2025 [14:40]
Cristiano Ronaldo: Sohn debütiert für Portugals U16-Team
- 31.10.2025 [13:02]
Internationale Konferenz über belgischen Kolonialismus in Baku eröffnet
- 31.10.2025 [12:51]
Aktueller Ölpreis
- 31.10.2025 [12:20]