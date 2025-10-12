Präsident Ilham Aliyev zu Arbeitsbesuch in Ägypten eingetroffen VIDEO

Scharm El-Scheich, 12. Oktober, AZERTAC

Am 12. Oktober ist der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, auf Einladung des Präsidenten der Vereinigten Staaten, Donald Trump, und des Präsidenten der Arabischen Republik Ägypten, Abdel Fattah El-Sisi, zu einem Arbeitsbesuch nach Ägypten gereist, um am Nahost-Friedensgipfel teilzunehmen.

Am Internationalen Flughafen Scharm El-Scheich wurde eine Ehrenformation für den aserbaidschanischen Präsidenten gehalten.

Präsident Ilham Aliyev wurde vom ägyptischen Minister für Jugend und Sport, Ashraf Sobhy, sowie weiteren offiziellen Vertretern empfangen.