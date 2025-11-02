Südtirol: Fünf deutsche Bergsteiger ums Leben gekommen

Baku, 2. November, AZERTAC

Bei einem Lawinenunglück in Südtirol sind fünf deutsche Bergsteiger ums Leben gekommen, wie AZERTAC unter Berufung auf deutsche Massenmedien berichtet.

Die Leichen von drei von ihnen wurden bereits geborgen, wie die italienische Bergwacht mitteilte. Zwei weitere seien noch nicht gefunden worden, hätten das Unglück aber mit Sicherheit nicht überlebt.

Nach Angaben der Bergwacht ging die Lawine in der Nähe der 3.345 Meter hohen Vertainspitze in den Ortler-Alpen nieder. Der Berg ist wegen seiner Rundsicht nach allen Seiten ein viel begangener Gipfel.