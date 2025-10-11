Tennessee: Mehrere Tote nach Explosion in US- Munitionsfabrik

Baku, 11. Oktober, AZERTAC

Bei einer Explosion auf dem Gelände einer Munitionsfabrik im US-Bundesstaat Tennessee sind insgesamt 18 Menschen ums Leben gekommen.

Das teilten die Beörden von Humphreys County mit. Die Detonation hatte den gesamten Gebäudekomplex zerstört. In der Fabrik wurden verschiedene Sprengstoffprodukte hergestellt, auch zu militärischen Zwecken. Warum es zur Explosion in der Anlage westlich von Nashville kam, ist bisher nicht bekannt.