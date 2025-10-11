USA: Trump schickt auch nach Memphis Nationalgardisten
US-Präsident Trump hat wie angekündigt auch in die Stadt Memphis im Bundesstaat Tennessee Nationalgardisten entsandt.
Erste Soldaten patrouillierten in einem großen Einkaufskomplex in der Innenstadt. Der demokratische Bürgermeister Young erklärte, er habe nicht um die Nationalgardisten gebeten. Allerdings hatte der republikanische Gouverneur des Bundesstaats, Lee, der Entsendung zugestimmt.
Trump hatte die Nationalgarde zuvor bereits in die Städte Los Angeles und Washington geschickt. Der US-Präsident begründet sein Vorgehen mit Protesten gegen die Einwanderungsbehörde ICE und einer laut seinen Angaben ausufernden Kriminalität.
