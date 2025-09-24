منبع الجمال والمغامرة: قصة مدينة الأنوار منكجوير على ضفاف نهر كور

منكجوير، 25 سبتمبر، أذرتاج

تُعد منكجوير "مدينة الأنوار" إحدى الوجهات التي تتيح لك استشعار جمال وهيبة نهر كور وتشتهر هذه المدينة الواقعة على ضفاف النهر بنظافتها ومناظرها الخلابة والأهم من ذلك بشاطئها المنعش الذي يجمع بين سحر الطبيعة وروح المغامرة والهدوء.

ومنذ تأسيس المدينة في عام 1948، تم إنشاء كورنيش على ضفاف نهر كور ليكون متنفساً ومكاناً للاستجمام لسكانها. وتزدان ضفتا النهر المتدفق عبر المدينة بحدائق آسرة للأنظار.

وتقع "حديقة الضفة اليمنى" بمساحة 15 ألف متر مربع على جانب النهر ويضم في الغالب الفنادق والمطاعم والمرافق الترفيهية.

وأما "حديقة الشاطئ" بمساحة 34400 متر مربع والواقعة على الجانب الآخر فقد تم تجديدها في عام 2013 لتوفير جميع وسائل الراحة للسكان.

ويمكن لزوار منكجوير الاستمتاع بالتنزه أو ركوب الدراجات على طول الكورنيش وممارسة الرياضة والتأمل في المنظر الساحر الذي أبدعه نهر كور وتذوق أشهى أطباق السمك المحلية. كما تمنح الجولات بالقوارب والزوارق والسفن الصغيرة على طول نهر كور انطباعات جميلة ومختلفة. ويفد إلى المنطقة عدد كبير من السياح إلى جانب السكان المحليين للاستمتاع بمنظر ضفتي النهر.

ويقع مركز "كور" الأولمبي التعليمي الرياضي الذي أُعيد بناؤه وفقاً للمعايير الدولية على ضفاف النهر. وهذا يتيح لسكان منكجوير وزوارها فرصة متابعة مسابقات التجديف المحلية والدولية. ولأن مياه النهر لا تتجمد في أشهر الشتاء يصبح هذا الموقع مثالياً لتدريبات ممثلي العديد من الدول ذات المناخ البارد.

كما تُعد المنطقة مكاناً مثالياً لهواة صيد الأسماك. ويقصدها عشاق مراقبة الطيور لمشاهدة الأنواع النادرة والمهاجرة ويستمتعون بإطعام طيور النورس. ويمكن للناس متابعة كل هذا الجمال من على جسر الطريق الذي يمر فوق نهر كور والذي يمتد بطول 185 متراً وعرض 14 متراً.

ولا ينسى السياح زيارة خزان منكجوير المائي المعروف شعبياً باسم "بحر منكجوير" حيث تتوفر مناطق شاطئية للاستحمام بالقرب من الصخور الرمادية حول الخزان.

وباختصار، تُعد منكجوير وجهة ممتازة للسياحة البيئية والاستجمام العائلي ومغامرات الرياضات المائية.