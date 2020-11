Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev appellierte an aserbaidschanische Bevölkerung VIDEO

Baku, 25. November, AZERTAC

Am Mittwoch, dem 25. November appellierte der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, an die aserbaidschanische Bevölkerung, wie AZERTAC berichtete.

In seiner Ansprache übermittelte Präsident Ilham Aliyev dem aserbaidschanischen Volk seine Glückwünsche zur Befreiung des Rayons Kalbajar (deutsch: Kälbädschär) aus der armenischen Okkupation.

Das aserbaidschanische Volk erwartete seit vielen Jahren auf diesen Tag. Die Region Kalbajar wurde am 2. April 1993 besetzt. Unschuldige Menschen wurden aus ihren ständigen Wohnorten mit Gewalt vertrieben. Man richtete in Kalbajaier enorme Zerstörungen an. Die Natur und historische Denkmäler wurden zerstört, sagte Präsident Ilham Aliyev.

Der Krieg hat gezeigt, wer wer ist. Armenien ist ein besiegtes Land. Aserbaidschan ist ein siegreiches Land. Kalbajar gehört uns! Karabach ist Aserbaidschan!, so Präsident Ilham Aliyev