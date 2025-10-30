Geschichte und Schönheit des Nationalparks am Meeresufer VIDEO

Baku, 30. Oktober, AZERTAC

Das nächste Ziel der AZERTAC-Rubrik „Wenn ich ein Tourist wäre“ ist der Nationalpark am Meeresufer.

Die Stadt Baku zeichnet sich seit Jahrhunderten durch ihre Geschichte, Kultur und ihren einzigartigen architektonischen Stil aus. Eines der wichtigsten Elemente, das das Gesicht dieser alten Stadt prägt, ist der Nationalpark am Meeresufer – ein großartiger Erholungsort, der im Volksmund besser als Bakuer Boulevard bekannt ist.

Die Entstehungsgeschichte des Bakuer Boulevards reicht bis Anfang des 20. Jahrhunderts zurück. Im Jahr 1909 wurde zwischen der Bakuer Küste des Kaspischen Meeres und der damaligen Kaiserin-Alexander-II.-Uferstraße ein Grüngürtel – der Boulevard – angelegt. Dies war für jene Zeit sowohl eine stadtplanerische Neuerung als auch ein wichtiger Schritt in der Entwicklung der Freizeitkultur der Bakuer Bevölkerung.

Mit der Zeit wurde der Bakuer Boulevard zu einem unverzichtbaren Teil der Stadt. Besonders in den 1970er-Jahren begann im Rahmen der landesweiten Begrünungs- und Verschönerungsarbeiten eine Phase der Umgestaltung. In dieser Zeit wurde der Boulevard in östlicher und westlicher Richtung erweitert, und seine Gesamtlänge erreichte 3,7 Kilometer.

Der Bakuer Boulevard gehört seit Jahrhunderten zu den seltenen Orten, die die Schönheit der Hauptstadt vollenden und Einwohnern wie Gästen die Möglichkeit bieten, am Meer zu entspannen. Die Geschichte dieses Parks spiegelt nicht nur seine eigene Entwicklung wider, sondern auch die städtebauliche und kulturelle Entwicklung Bakus.

Heute ist der Nationalpark am Meeresufer mit seinen Grünanlagen, duftenden Blumen und schattenspendenden Bäumen zu einem der reizvollsten Erholungsorte der Hauptstadt geworden.