Zangilan, 30. Oktober, AZERTAC

Die Region Zangilan im Südwesten Aserbaidschans, am Ufer des Flusses Hakari gelegen, zeigt heute wieder die ursprüngliche Schönheit ihrer Natur. Von Bergen umgeben, hüllt sich das Gebiet im Herbst in goldene Farben. Die gelb gefärbten Blätter der Bäume, das Plätschern der Flüsse und die klare Bergluft machen Zangilan zu einer der faszinierendsten Regionen des Landes.

AZERTAC berichtet, dass die Wiederbelebung des von der Besatzung befreiten Zangilan im Dorf Aghali begonnen hat. Dort haben sich 175 binnenvertriebene Familien mit insgesamt 871 Personen niedergelassen. Die Siedlung wurde nach dem Modell des „intelligenten Dorfes“ errichtet und symbolisiert zugleich die Rückkehr der Menschen in ihre Heimat. Neue Häuser wurden gebaut, eine Schule wurde eröffnet, Parks angelegt und landwirtschaftliche Betriebe wiederbelebt. Wo früher lange Stille herrschte, sind heute Lachen und Freude zu hören.

Die malerischen Orte am Fuße der Berge in Zangilan, wie etwa Razdär, ziehen Besucher besonders an. Im Herbst verwandelt sich die Natur hier in eine fast märchenhafte Szenerie, grüne Hügel leuchten in Gelb- und Goldtönen. Zu den natürlichen Wasserquellen der Region gehört die Gotursu-Quelle, bekannt für ihr klares, mineralreiches Wasser – ein natürlicher und touristischer Schatz Zangilans.

Jeder Besucher erlebt hier die Magie des Herbstes, die Schönheit der Natur und den menschlichen Lebenswillen. Die Region bietet großartige Möglichkeiten, um Heil-, Erholungs- und Ökotourismus sowie andere Formen des Tourismus zu entwickeln. Um das touristische Potenzial effizient zu nutzen und Zangilan zu einem wettbewerbsfähigen Touristenziel zu machen, werden umfangreiche Maßnahmen umgesetzt.