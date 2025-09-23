فريق العمل المعني بالشؤون البيئية لمركز الإدارات يعقد اجتماعاً دورياً في لاتشين

لاتشين، 24 سبتمبر، أذرتاج

عقد فريق العمل المعني بالشؤون البيئية التابع للمركز المشترك بين الإدارات اجتماعاً دورياً في مدينة لاتشين وترأس الاجتماع نائب وزير البيئة والموارد الطبيعية وقار كريموف.

وتضمنت المواضيع الرئيسية للمناقشة ضمان الالتزام بالمعايير البيئية خلال تنفيذ مشاريع البنية التحتية في الأراضي المحررة وإنشاء مناطق طبيعية محمية جديدة واستعادة المناطق الموجودة لحماية التنوع البيولوجي في إقليمي قراباغ وزنكزور الشرقية.

كما قام المشاركون في الاجتماع بمراجعة مسائل إدارة النفايات الصلبة وتنظيم استغلال الموارد الجوفية وسبل حل المشاكل القائمة في هذا المجال.