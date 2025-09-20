29 weitere binnenvertriebene Familien in Kelbadschar erhalten Wohnungsschlüssel

Kelbadschar, 20. September, AZERTAC

Die Rückkehr der ehemaligen Binnenvertriebenen in die von der armenischen Besatzung befreiten Gebiete setzt sich fort. Heute wurden 29 weiteren binnenvertriebenen Familien, die mit einem Rückkehrkonvoi in die neu aufgebaute Stadt Kelbadschar gelangt sind, die Schlüssel zu ihren Wohnungen übergeben.

Wie ein regionaler AZERTAC-Korrespondent berichtet, wurden in dieser Etappe insgesamt 115 Personen in die Stadt Kelbadschar umgesiedelt. Die Rückkehrer stammten aus verschiedenen Regionen des Landes und lebten zuvor vorübergehend in Wohnheimen, Sanatorien oder Verwaltungsgebäuden.

An der Zeremonie zur Schlüsselübergabe nahmen Vertreter der Sondervertretung des Präsidenten der Republik Aserbaidschan im Rayon Kelbadschar sowie Beamte des Staatlichen Komitees für Flüchtlinge und Binnenvertriebene teil.

Die Familien, die dauerhaft in der Stadt Kelbadschar angesiedelt werden, haben Wohnungen in neu errichteten Gebäuden erhalten.