Goychay, 1. November, AZERTAC

In der aserbaidschanischen Region Göyçay/Goychay/Göjtschay hat die Ernte der berühmten Granatäpfel begonnen. Auf über 10.000 Hektar Anbaufläche werden verschiedene Sorten, darunter Gülövschä, Balamürsäl und Schikhbabad, geerntet.

Trotz etwas geringerer Erträge infolge ungewöhnlicher Witterung ist die Qualität des Obstes hoch, berichten die Landwirte. Die Nachfrage kommt vor allem aus Russland, der Ukraine und Moldawien.

Die Preise liegen zwischen 0,60 und 8 Manat pro Kilogramm, je nach Sorte und Qualität. Im Vorjahr wurden in Göychay rund 20.000 Tonnen Granatäpfel geerntet; dank neuer Pflanzungen und moderner Bewässerungssysteme wird ein weiterer Anstieg erwartet.

Göychay gilt als Zentrum des Granatapfelanbaus und Symbol harter landwirtschaftlicher Arbeit in Aserbaidschan.