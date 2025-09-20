In Ordubad Schnee gefallen

Nachitschewan, 20. September, AZERTAC

In der Autonomen Republik Nachitschewan Aserbaidschans hält das unstete Wetter weiterhin an.

Wie das Hydrometeorologische Zentrum des Ministeriums für Ökologie und Natürliche Ressourcen der Autonomen Republik mitteilte, ist in den hochgelegenen Bergregionen des Rayons Ordubad Schnee gefallen.

Die Schneehöhe erreichte in Höhenlagen von 3800 bis 3900 Metern bis zu 15 Zentimeter.