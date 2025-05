Italienische Parlamentarier besuchen Stadt Schuscha

Schuscha, 1. Mai, AZERTAC

Eine Delegation von Abgeordneten der italienisch-aserbaidschanischen interparlamentarischen Freundschaftsgruppe hat am Donnerstag im Rahmen ihres Besuchs in den befreiten aserbaidschanischen Gebieten die Stadt Schuscha besucht – nach vorherigen Stationen in Aghdam und Chankendi.

Wie der AZERTAC-Regionalkorrespondent Tahir Aghamammadov mitteilte, wurde die italienische Delegation über die laufenden Wiederaufbauarbeiten in Schuscha informiert und besichtigte historische Stätten der Stadt.

Zuvor traf die italienische Delegation in Chankendi ein, nachdem sie Aghdam besucht hatte. Die Gäste machten sich dort ebenfalls mit den Wiederaufbauarbeiten vertraut.

Begleitet werden die italienischen Parlamentarier vom Abgeordneten Azer Karimli.