Kopenhagen: Präsident Ilham Aliyev trifft Armeniens Premierminister Nikol Paschinjan AKTUALISIERT VIDEO

Kopenhagen, 2. Oktober, AZERTAC

Am 2. Oktober traf sich der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, mit dem Premierminister der Republik Armenien Nikol Paschinjan in Kopenhagen.

Beide Seiten hoben die Bedeutung der während des Washingtoner Friedensgipfels auf Initiative des US-Präsidenten Donald J. Trump erzielten Vereinbarungen hervor. Sie bekräftigten ihre Bereitschaft, weiterhin an der Festigung des Friedens zwischen Armenien und Aserbaidschan zu arbeiten.

Der Präsident Aserbaidschans und der Premierminister Armeniens betonten die Vorteile regionaler Verkehrsverbindungen, sprachen über den aktuellen Stand der Infrastrukturentwicklung auf dem Gebiet Aserbaidschans sowie über das TRIPP-Projekt auf dem Gebiet Armeniens und tauschten sich über die Umsetzung der Washingtoner Erklärung aus.

In diesem Zusammenhang begrüßten beide Seiten die einstimmige Entscheidung zur Schließung des OSZE-Minsk-Prozesses und seiner zugehörigen Strukturen.

Beide Seiten betonten außerdem die Bedeutung weiterer vertrauensbildender Maßnahmen und einigten sich darauf, ihre Kontakte fortzusetzen.