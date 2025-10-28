Präsident Ilham Aliyev besucht Saatgutverarbeitungsanlage in Sabirabad VIDEO

Sabirabad, 28. Oktober, AZERTAC

Am 28. Oktober machte sich der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, mit den Aktivitäten der Saatgutverarbeitungsanlage von „Azera Tochumtschulug“ GmbH im Industriebezirk Sabirabad vertraut.

„Azera Tochumtschulug“ GmbH wurde 2021 als Unternehmen des Industriebezirks Sabirabad registriert.

Hier wurde eine Anlage zur Produktion von Standard- und Hybridsaatgut unter Verwendung fortschrittlicher türkischer Technologien eingerichtet. Derzeit werden in der Anlage mehrere Arten von Saatgutkulturen produziert. Die jährliche Produktionskapazität beträgt 500 Tonnen Luzernsaatgut, 800 Tonnen hybrides Mais-Saatgut, 350 Tonnen Hybridsonnenblumen, 2.000 Tonnen Gerste und 2.000 Tonnen Weizensaatgut. Als Rohstoffe werden die im Pilot-Agrarpark Sabirabad angebauten Saaten sowie Saatgut von kleinen, mittleren und großen landwirtschaftlichen Betrieben der Region verwendet.

Die Anlage mit einem Projektwert von 2,5 Millionen Manat wird 20 feste Arbeitsplätze bieten. Es ist geplant, Mitarbeiter aus Sabirabad und den umliegenden Bezirken zu beschäftigen.