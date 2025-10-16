Präsident Ilham Aliyev empfängt neuen ägyptischen Botschafter zur Übergabe seines Beglaubigungsschreibens VIDEO

Baku, 16. Oktober, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, nahm am 16. Oktober das Beglaubigungsschreiben von Houssam-Eldine Reda, dem neu ernannten außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter der Arabischen Republik Ägypten, entgegen.

Der Botschafter überreichte dem Staatsoberhaupt sein Beglaubigungsschreiben.

Präsident Ilham Aliyev gratulierte der Arabischen Republik Ägypten zur hervorragenden Organisation des Friedensgipfels in Scharm al-Scheich. Das Staatsoberhaupt bezeichnete die Einladung Aserbaidschans zur Teilnahme an dieser Veranstaltung durch den Präsidenten der Vereinigten Staaten, Donald Trump, und den ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah El-Sisi als Ausdruck gegenseitigen Vertrauens und freundschaftlicher Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Ägypten.

Präsident Ilham Aliyev sprach im Verlauf des Gesprächs den Besuch von Präsident Abdel Fattah El-Sisi in Aserbaidschan sowie seinen eigenen offiziellen Besuch in Ägypten an und hob hervor, dass die damals getroffenen Vereinbarungen nun erfolgreich realisiert werden.

Botschafter Houssam-Eldine Reda übermittelte dem Staatsoberhaupt die Grüße des ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah El-Sisi.

Präsident Ilham Aliyev dankte für die Grüße und bat den Botschafter, seine Grüße ebenfalls seinem ägyptischen Amtskollegen Abdel Fattah El-Sisi zu übermitteln.

Beide Seiten betonten die Bedeutung der zwischenstaatlichen Kommission und wiesen darauf hin, dass ihre nächste Sitzung bald stattfinden werde. Sie hoben hervor, dass die Direktflüge zwischen Baku und den Städten Scharm al-Scheich und Kairo der Zusammenarbeit im Tourismussektor neuen Schwung verliehen haben.

Im Verlauf des Gesprächs wurden auch die Perspektiven der Zusammenarbeit in den Bereichen Kultur und humanitäre Angelegenheiten erörtert.