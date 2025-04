Präsident Ilham Aliyev ist zu Arbeitsbesuch in der Türkei eingetroffen VIDEO

Antalya, 10. April, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, ist am Freitag, dem 10. April auf Einladung des Präsidenten der Republik Türkei, Recep Tayyip Erdogan, zu einem Arbeitsbesuch in der Türkei eingetroffen, um am 4. Antalya Diplomatie Forum (ADF) teilzunehmen.

Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva wurden am Antalya internationalen Flughafen vom Gouverneur von Antalya Hulusi Şahin und anderen Beamten begrüßt.