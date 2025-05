Pressemitteilung des Pressedienstes des Präsidenten

Am 8. Mai hat der Präsident der Republik Angola João Lourenço mit seinem aserbaidschanischen Amtskollegen Ilham Aliyev telefoniert.

Im Laufe des Gesprächs tauschten die Staatsoberhäupter Meinungen über die Entwicklung der bilateralen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Angola aus, wobei der Schwerpunkt insbesondere auf der Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Handel und humanitäre Angelegenheiten lag.

Präsident João Lourenço sagte, dass die Vizepräsidentin Angolas, Esperança Costa, Baku besucht hatte, um an der COP29 teilzunehmen, und sich mit ihren aserbaidschanischen Amtskollegen traf, um die Vertiefung der bilateralen Beziehungen zu erörtern.

Präsident Ilham Aliyev betonte das Engagement Aserbaidschans für die Entwicklung der Beziehungen zu afrikanischen Ländern, darunter auch Angola, und wies darauf hin, dass es große Möglichkeiten gibt, die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen auszuweiten.

Im Gespräch wurde zudem daran erinnert, dass angolanische Studenten während der Sowjetzeit in Aserbaidschan studiert hatten. Man zeigte sich erfreut darüber, dass viele von ihnen heute zur Entwicklung Angolas beitragen.

In Anbetracht des derzeitigen Vorsitzes Angolas in der Afrikanischen Union sprachen die Seiten auch die Perspektiven der Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und der Afrikanischen Union an.