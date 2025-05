Baku, 7. Mai, AZERTAC

Am Mittwoch, dem 7. Mai haben sich der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev, First Lady Mehriban Aliyeva, ihre Tochter Leyla Aliyeva sowie der Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sozialistischen Republik Vietnam To Lam und seine Ehefrau Ngo Phuong Ly eine Ausstellung vietnamesischer Gemälde im Palast „Gülüstan“ in Baku besichtigt.