Mitteilung des Presseamts des Präsidenten

Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev hat am 25. September mit dem georgischen Premierminister Irakli Kobachidze telefoniert.

Das Staatsoberhaupt gratulierte Premierminister Kobachidze zum Geburtstag, wünschte ihm gute Gesundheit und neue Erfolge in seiner verantwortungsvollen Tätigkeit.

Irakli Kobachidze drückte seine Dankbarkeit für die Aufmerksamkeit und Glückwünsche aus.

Während des Telefongesprächs betonten Präsident Aliyev und Premierminister Kobachidze, dass die Beziehungen zwischen unseren Ländern von Freundschaft und strategischer Partnerschaft geprägt sind, und tauschten Meinungen über die Weiterentwicklung der Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen aus.