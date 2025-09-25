Mitteilung des Presseamts des Präsidenten
Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev hat am 25. September mit dem georgischen Premierminister Irakli Kobachidze telefoniert.
Das Staatsoberhaupt gratulierte Premierminister Kobachidze zum Geburtstag, wünschte ihm gute Gesundheit und neue Erfolge in seiner verantwortungsvollen Tätigkeit.
Irakli Kobachidze drückte seine Dankbarkeit für die Aufmerksamkeit und Glückwünsche aus.
Während des Telefongesprächs betonten Präsident Aliyev und Premierminister Kobachidze, dass die Beziehungen zwischen unseren Ländern von Freundschaft und strategischer Partnerschaft geprägt sind, und tauschten Meinungen über die Weiterentwicklung der Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen aus.
KONTAKT MIT DEM AUTOR
Weitere News der Rubrik
Ölpreis an Börsen gibt nach
- [13:11]
Preis von Azeri Light legt zu
- [11:00]
Internationales Nizami Ganjavi-Zentrum veranstaltet Event in New York
- 24.09.2025 [20:47]
ANAMA: Vorige Woche mehr als 1100 ha Land von Minen und Blindgängern geräumt
- 24.09.2025 [18:17]
Ölpreis an Börsen legt zu
- 24.09.2025 [14:14]
Empfang zum 95. Nationalfeiertag Saudi-Arabiens in Baku
- 24.09.2025 [11:30]
Preis von Azeri Light kostet mehr als 71 US-Dollar
- 24.09.2025 [10:31]
Erdbeben im Kaspischen Meer
- 24.09.2025 [10:16]
6. Kaspisches Wirtschaftsforum in New York
- 24.09.2025 [09:50]
Erdogan ruft Weltgemeinschaft zur Anerkennung Palästinas auf
- 23.09.2025 [20:22]
Minenexplosion in Aghdam – ein Toter
- 23.09.2025 [20:11]
Aserbaidschanischer Para-Schwimmer gewinnt Silber bei Weltmeisterschaften
- 23.09.2025 [19:55]
Wie Sainz in Baku Formel-1-Geschichte geschrieben hat
- 23.09.2025 [18:03]
Weitere 20 binnenvertriebene Familien im Bezirk Latschin angesiedelt
- 23.09.2025 [17:47]