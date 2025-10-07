Mitteilung des Pressedienstes des Präsidenten

Präsident Ilham Aliyev telefonierte am 7. Oktober mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin.

Das Staatsoberhaupt gratulierte Wladimir zu dessen Geburtstag und wünschte ihm weiterhin viel Erfolg in seiner staatlichen Tätigkeit sowie beste Gesundheit.

Wladimir Putin dankte seinem aserbaidschanischen Amtskollegen für die Aufmerksamkeit und die Glückwünsche.

Während des Telefonats fand ein Meinungsaustausch über den aktuellen Stand und die zukünftigen Perspektiven der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Russland statt.