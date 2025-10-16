Neue niederländische Botschafterin in Aserbaidschan überreicht Präsident Ilham Aliyev ihr Beglaubigungsschreiben VIDEO

Baku, 16. Oktober, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat am 16. Oktober das Beglaubigungsschreiben der neu ernannten außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafterin des Königreichs der Niederlande in Aserbaidschan, Marianne De Jong, entgegengenommen.

Die niederländische Botschafterin überreichte dem Staatsoberhaupt ihr Beglaubigungsschreiben.

Die Botschafterin überreichte dem Staatsoberhaupt ihr Beglaubigungsschreiben.

Präsident Ilham Aliyev stellte fest, dass es gute Aussichten für eine Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern gibt. Er erinnerte an sein Treffen mit dem Premierminister des Königreichs der Niederlande, Dick Schoof, in Kopenhagen und betonte, dass bei diesem Treffen verschiedene Aspekte der Partnerschaft erörtert und eine Einigung zur Vertiefung der Zusammenarbeit in vielen Bereichen erzielt wurden. Präsident Ilham Aliyev wies darauf hin, dass derzeit niederländische Unternehmen in Aserbaidschan in verschiedenen Bereichen tätig sind, und äußerte die Hoffnung, dass ihre Zahl in Zukunft zunehmen wird.

Marianne de Jong dankte für den Empfang und übermittelte dem aserbaidschanischen Staatsoberhaupt die Grüße von König Willem-Alexander der Niederlande.

Präsident Ilham Aliyev dankte für die Grüße und bat die Botschafterin, seine Grüße ebenfalls dem König und dem Premierminister der Niederlande zu übermitteln.

Marianne de Jong erklärte, dass die Niederlande beabsichtigen, eine enge Zusammenarbeit mit Aserbaidschan im politischen und wirtschaftlichen Bereich aufzubauen, und betonte ihr Vertrauen, dass dies für beide Seiten von Vorteil sein werde.