Offizieller Empfang des italienischen Präsidenten Sergio Mattarella in Baku VIDEO

Baku, 30. September, AZERTAC

Am Dienstag, dem 30. September, hat in Baku ein offizieller Empfang für den Präsidenten der Italienischen Republik, Sergio Mattarella, stattgefunden, der zu einem Staatsbesuch in Aserbaidschan eingetroffen ist, wie AZERTAC berichtete.

Zu Ehren des italienischen Präsidenten Sergio Mattarella wurde auf dem Platz, auf dem die Flaggen der beiden befreundeten Länder wehten, eine Ehrenwache abgehalten.

Der Präsident Aserbaidschans Ilham Aliyev empfing den Präsidenten der Italienischen Republik Sergio Mattarella offiziell.

Der Kommandeur der Ehrenformation erstattete dem italienischen Staatsoberhaupt Meldung.

Dann schritten Präsident Ilham Aliyev und Präsident Sergio Mattarella die Front der Ehrenformation ab.

Anschließend ließen sich beide Staatsoberhäupter für offizielle Fotos ablichten.