Offizieller Empfang des ruandischen Präsidenten in Baku VIDEO

Baku, 20. September, AZERTAC

Am Samstag, dem 20. September hat in Baku ein offizieller Empfang des zu einem offiziellen Besuch in Aserbaidschan weilenden ruandischen Präsidenten Paul Kagame, stattgefunden, wie AZERTAC berichtete.

Auf dem Platz, wo die Staatsflaggen der beiden Länder wehten, wurde eine Ehrenformation für den ruandischen Staatschefs gehalten.

Ruandas Präsident Paul Kagame wurde von seinem aserbaidschanischen Amtskollegen Ilham Aliyev empfangen.

Der Kommandeur der Ehrenformation erstatte dem ruandischen Präsidenten Bericht.

Anschließend wurden die Nationalhymnen der Republik Ruanda und der Republik Aserbaidschan gespielt.

Der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev und der Präsident der Republik Ruanda Paul Kagame schritten gemeinsam die Front der Ehrenformation ab.

Die Ehrenformation marschierte im Anschluss unter musikalischer Begleitung eines Militärmarsches an den beiden Präsidenten vorbei.

Zum Abschluss ließen sich beide Staatsoberhäupter für offizielle Fotos ablichten.