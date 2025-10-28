Präsident Ilham Aliyev besucht Baumwollverarbeitungsanlage in Sabirabad VIDEO

Sabirabad, 28. Oktober, AZERTAC

Am 28. Oktober besucht der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, die Baumwollverarbeitungsanlage von „Taschobasi“ GmbH im Industriebezirk Sabirabad.

Die Anlage, die 2023 als Unternehmen des Industriebezirks Sabirabad registriert wurde, produziert Lint und Technische Fasern unter Verwendung von Technologien aus der Türkei, Deutschland und Italien.

Der Gesamtprojektwert beträgt 3,3 Millionen Manat. Die jährliche Produktionskapazität beläuft sich auf 8.000 Tonnen Lint und 10.000 Tonnen Technische Fasern. Die hergestellten Produkte dienen sowohl dem Inlandsmarkt als auch den Exportmärkten. Bislang wurden Produkte im Wert von 2,6 Millionen Manat verkauft, davon 2,2 Millionen Manat im Export. Als Rohmaterial wird Baumwolle aus den Bezirken Neftchala, Salyan, Sabirabad und Saatli verwendet, wodurch saisonale Arbeitsplätze für 300 Personen auf den Baumwollfeldern geschaffen werden. Insgesamt wurden 80 feste Arbeitsplätze in der Anlage eingerichtet.