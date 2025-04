Präsident Ilham Aliyev empfängt Europäischen Kommissar für Energie und Wohnungsbau AKTUALISIERT VIDEO

Baku, 4. April, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat am Freitag, dem 4. April den Europäischen Kommissar für Energie und Wohnungsbau, Dan Jørgensen, zu einem Gespräch empfangen. Er weilt zu einem Besuch in Aserbaidschan, um am 11. Ministertreffen des Beratungsgremiums für Südlichen Gaskorridor und dem 3. Ministertreffen des Beratungsgremiums für Grüne Energie teilzunehmen.

Präsident Ilham Aliyev sagte, dass es eine lange und erfolgreiche Geschichte der Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und der Europäischen Kommission auf der Grundlage gegenseitigen Vertrauens gibt, wobei insbesondere in der aktuellen Zeit die Energiefragen eine wichtige Rolle spielen. Der Präsident betonte zudem, dass der europäische Markt für Aserbaidschan der Hauptmarkt im Energiesektor ist und dass Aserbaidschan seine Exportgeografie auf diesem Markt erweitern möchte.

Dan Jørgensen überbrachte dem Präsidenten von Aserbaidschan die Grüße von der Präsidentin der Europäischen Kommission von Ursula von der Leyen und bedankte sich für die Grüße und bat darum, seine Grüße auch Ursula von der Leyen zu übermitteln.

Der Gast drückte seine Dankbarkeit für den Beitrag Aserbaidschans zur Energiesicherheit Europas in dieser schwierigen Zeit aus und betonte, dass man der Zusammenarbeit mit Aserbaidschan große Bedeutung beimisst und diese Kooperation auch in der Zukunft weiterentwickeln möchte.

Der EU-Kommissar für Energie und Wohnungsbau gratulierte Aserbaidschan zur erfolgreichen Ausrichtung der Klimakonferenz COP29. Im Gespräch wurden die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit in den Bereichen Erdgas und erneuerbare Energien erörtert. Dabei wurde hervorgehoben, dass die Europäische Union bereit ist, im Rahmen ihrer Möglichkeiten die Zusammenarbeit in diesen Bereichen zu unterstützen.

Hervorgehoben wurde, dass der Energiedialog zwischen Aserbaidschan und der Europäischen Union erfolgreich geführt wird und man hofft, dass dieser auch in Zukunft fortgesetzt wird.