Präsident Ilham Aliyev empfängt Kommandeur des US-Zentralkommandos VIDEO

Baku, 18. Oktober, AZERTAC

Am 18. Oktober empfing der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, Brad Cooper, den Kommandeur des US-Zentralkommandos und Admiral der US-Marine.

Admiral Brad Cooper übermittelte Präsident Ilham Aliyev seine Glückwünsche zu den Fortschritten in der Friedensagenda zwischen Aserbaidschan und Armenien, die auch vom US-Präsidenten in Washington gewürdigt wurden.

Der Staatschef bedankte sich für die Glückwünsche und hob die besondere Rolle von Präsident Donald Trump in diesem Prozess hervor. Präsident Ilham Aliyev betonte, dass die in Washington unterzeichneten Dokumente umfassende Möglichkeiten für die Entwicklung der Region schaffen, und erklärte, dass Aserbaidschan und Armenien sich bereits an ein Leben unter Friedensbedingungen angepasst haben.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs schätzten beide Seiten die jüngste Entwicklung der bilateralen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und den USA und tauschten sich über die Perspektiven der Zusammenarbeit im militärischen und militärtechnischen Bereich aus.