Präsident Ilham Aliyev empfängt Premierminister von Belarus AKTUALISIERT VIDEO

Baku, 6. Mai, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat am Dienstag, dem 6. Mai den Premierminister von Belarus, Alexander Turchin, zu einem Gespräch empfangen.

Der Präsident unseres Landes betonte, dass die Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Belarus auf starker Freundschaft und gegenseitigem Vertrauen beruhen. Er sagte, dass Aleksandr Turchins erster Besuch im Ausland nach seiner Ernennung zum Premierminister in Aserbaidschan die enge Partnerschaft zwischen beiden Ländern zeige.

Präsident Ilham Aliyev hob hervor, wie wichtig es sei, die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen Aserbaidschan und Belarus im Einklang mit dem Geist der bestehenden politischen Beziehungen weiter auszubauen.

Aleksandr Turchin überbrachte dem Staatschef Aserbaidschans die Grüße des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko. Präsident Ilham Aliyev bedankte sich für die Grüße und bat, den Premierminister seine Grüße ebenfalls Präsident Lukaschenko zu übermitteln.

Der Premierminister von Belarus, der zum ersten Mal in Baku war, sagte, dass ihn die Entwicklung und das moderne Bild unserer Hauptstadt sehr beeindruckt hätten.

Beim Treffen wurden Meinungen zur weiteren Vertiefung der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen Aserbaidschan und Belarus ausgetauscht. Dabei wurde besonders die Bedeutung der Produktion von belarussischer Fahrzeugtechnik im Automobilwerk Ganja sowie der Aufbau von Servicezentren für diese Technik in verschiedenen Regionen Aserbaidschans betont.

Außerdem wurden Möglichkeiten zur gemeinsamen Produktion im Bereich Aufzüge, Haushaltsgeräte sowie in der Landwirtschaft insbesondere in den Bereichen Viehzucht, Milch- und Fleischproduktion sowie Geflügelzucht erörtert. Auch der gegenseitige Erfahrungsaustausch in diesen Bereichen wurde angesprochen. Der zwischenstaatlichen Kommission wurden Anweisungen erteilt, um drastische Maßnahmen in den genannten Bereichen zu ergreifen.

Besonders hervorgehoben wurde, dass belarussische Unternehmen sich am Wiederaufbau in den von der armenischen Besatzung befreiten Gebieten Aserbaidschans beteiligen. Premierminister Turchin sagte, dass er im Rahmen seines Besuchs auch diese Gebiete besuchen und sich selbst ein Bild von der Lage machen werde.

Die Bedeutung eines Erfahrungsaustauschs im Bereich Städtebau wurde hervorgehoben. Präsident Ilham Aliyev kündigte an, dass Aserbaidschan im Jahr 2026 Gastgeber das Weltstädteforum (World Urban Forum) ausrichten wird und lud Belarus ein, sich aktiv daran zu beteiligen.

Bei dem Treffen wurden außerdem weitere Themen von beiderseitigem Interesse besprochen.