Präsident Ilham Aliyev nimmt am “SCO plus“-Treffen in Astana teil VIDEO

Astana, 4. Juli, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, traf am Donnerstag, dem 4. Juli im “Palast der Unabhängigkeit“ in der kasachischen Hauptstadt Astana ein, um an einem “SCO plus“-Treffen teilzunehmen.

Der Präsident von Kasachstan, Kassym-Schomart Tokajew, begrüßte Präsident Ilham Aliyev.

Anschließend ließen sich die Teilnehmer der Gipfeltreffens der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit fotografieren.