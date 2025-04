Präsident Ilham Aliyev trifft georgischen Premierminister in Antalya AKTUALISIERT VIDEO

Antalya, 11. April, AZERTAC

Am Freitag, dem 11. April hat sich der Präsident von Aserbaidschan Ilham Aliyev in Antalya mit dem Premierminister Georgiens Irakli Kobakhidze getroffen.

Bei dem Treffen wurde betont, dass die Freundschaft und strategische Partnerschaft zwischen Aserbaidschan und Georgien eine historische Bedeutung hat.

Der Premierminister Georgiens erinnerte sich mit Freude an seinen Geschäftsbesuch in Aserbaidschan im Januar dieses Jahres und an die Treffen im Rahmen dieses Besuchs mit Präsident Ilham Aliyev. Er sprach über die Erweiterung der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern in den Bereichen Wirtschaft, Handel, Kultur und anderen Sektoren und die Fortschritte bei der Umsetzung der entsprechenden Aufgaben, die den zuständigen staatlichen Behörden erteilt wurden.

Irakli Kobakhidze teilte mit, dass die Äußerungen von Präsident Ilham Aliyev vor einigen Tagen bei einem internationalen Forum an der ADA-Universität zu unseren bilateralen Beziehungen in Georgien mit großem Interesse aufgenommen wurden.

Der Präsident von Aserbaidschan betonte die Bedeutung der Einheit und Solidarität zwischen Aserbaidschan und Georgien in der aktuellen turbulenten Weltlage und hob die Notwendigkeit hervor, regionale Probleme im Südkaukasus von den Ländern der Region selbst zu lösen.

Während des Gesprächs wurden auch Themen von gegenseitigem Interesse erörtert.